Огромный пёс Моуры и релакс Промеса на природе. Лучшее из Сети

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вчера, 08:45

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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Личная жизнь

Вот одна из причин, по которой форвард перебрался в «Марсель».

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Форвард «Спартака» давно об этом мечтал!

Легенда МЮ показал, что умеет не только играть в футбол.

Футболисты ПСЖ и поиздевались над одноклубником Маркиньосом.

Девушки дня:

Подруга экс-игрока ЦСКА Джанера Эркина

Подруга защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Милота дня:

Сын хавбека «Реала» Иско со своими друзьями.

Вот такой питомец живет дома у хавбека «Тоттенхэма» .

Как вам автопарк хавбека «Интера» ?

Голы из чемпионатов, которые вы никогда не будете смотреть

Вот так разыграли штрафной игроки молодежной команды «Сантоса».

А вот такой гол-красавец был забит во втором греческом дивизионе.

В чемпионате Парагвая тоже бывает очень зрелищно.

В поединке чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Батеном» и «Аль-Фатехом» форвард Мурад Батна отличился уже на первой минуте.

а

Видели видео?

Оказывается, что снимать футбол не так уж и легко.

Смогли бы повторить?

Какими бы выглядели топ-тренеры в подростковом возрасте?

Хотели бы сыграть?

Такому финту позавидовал бы сам Роналдиньо.

Не оставляйте друзей в беде!

Поддерживайте друг друга!

Верьте в чудеса!

И смотрите футбол!