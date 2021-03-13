Огромный пёс Моуры и релакс Промеса на природе. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Личная жизнь
Вот одна из причин, по которой форвард Аркадиуш Милик перебрался в «Марсель».
Бывший игрок «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер посетил зоопарк.
Форвард «Спартака» Квинси Промес давно об этом мечтал!
Легенда МЮ Эрик Кантона показал, что умеет не только играть в футбол.
Футболисты ПСЖ Килиан Мбаппе и Марко Верратти поиздевались над одноклубником Маркиньосом.
Девушки дня:
Подруга экс-игрока ЦСКА Джанера Эркина
Подруга защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Милота дня:
Сын хавбека «Реала» Иско со своими друзьями.
Вот такой питомец живет дома у хавбека «Тоттенхэма» Лукаса Моуры.
Как вам автопарк хавбека «Интера» Артуро Видаля?
Голы из чемпионатов, которые вы никогда не будете смотреть
Вот так разыграли штрафной игроки молодежной команды «Сантоса».
А вот такой гол-красавец был забит во втором греческом дивизионе.
В чемпионате Парагвая тоже бывает очень зрелищно.
В поединке чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Батеном» и «Аль-Фатехом» форвард Мурад Батна отличился уже на первой минуте.
а
Видели видео?
Оказывается, что снимать футбол не так уж и легко.
Смогли бы повторить?
Какими бы выглядели топ-тренеры в подростковом возрасте?
Хотели бы сыграть?
Такому финту позавидовал бы сам Роналдиньо.
Не оставляйте друзей в беде!
Поддерживайте друг друга!
Верьте в чудеса!
И смотрите футбол!