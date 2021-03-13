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Огромный пёс Моуры и релакс Промеса на природе. Лучшее из Сети

вчера, 08:45
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а

Видели видео?

Оказывается, что снимать футбол не так уж и легко.

Смогли бы повторить?

Какими бы выглядели топ-тренеры в подростковом возрасте?

Хотели бы сыграть?

Такому финту позавидовал бы сам Роналдиньо.

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Рефери
Рефери ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:10
думаю, что за андердога этого матча)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:59
Последнее фото просто Шедевр !!! Лабрадор за кого болеет ???
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:02
А под водой притаился Глушаков! Промес об этом давно мечтал!!!
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