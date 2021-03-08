Гол от головы вратаря, хоровод на угловом и издевательства над Регилоном. Лучшее из Сети

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Личная жизнь
Легенды мадридского «Реала» Мичел Сальгадо, Луиш Фигу, Роберто Карлос и Фернандо Йерро встретились в Египте. Сильно изменились?
Бывший форвард МЮ и «Арсенала» Робин ван Перси учится кататься на лошадях.
А бывший «канонир» Жилберто Силва решил освоить гитару.
Вот так нападающий «Баварии» Роберт Левандовски занимается со своими детьми.
Бывший игрок сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин может легко сняться в фильме «Изгой» вместо Тома Хэнкса.
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа встретил весну весёлым постом.
Легенда «Интера» Кристиан Вьери тоже умеет работать в фотошопе.
У защитника «Тоттенхэма» Регилона довольно весёлая подруга.
Девушка дня:
Сегодня мы решили поместить в эту рубрику не спутницу футболистов, а вот эту милую даму, очень уж новая форма «Палмейраса» понравилась.
Милота дня:
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах со своей дочкой.
Голы из чемпионатов, которые вы никогда не будете смотреть
Вот такие ребята играют в чемпионате Кувейта.
«Карловы Вары» проиграли в Кубке Чехии «Славии» с ужасным счётом 3:10, но запомнились интересным розыгрышем углового удара.
А вот такой гол забил футболист ФК «Велайта Дича» в матче чемпионата Эфиопии!
Гол от головы вратаря залетел в сетку в поединке индийской лиги «Одиша» — «Ист Бенгал». А сам поединок завершился со счетом 6:5, невероятно!
А в Испании футболист дубля «Альмерии» забил гол ударом со своей половины поля!
В Саудовской Аравии вратари тоже не самого лучшего качества.
Видели видео?
Каждый из нас мечтал о такой подруге.
Как вам такая тренировка?
Все сталкивались с такими «игроками», да?
Такой накал эмоций редко встретишь даже в финале Лиги чемпионов!
Когда с ребенком играет мама — это одно дело, а вот когда отец...
А что, так можно было?
Кажется, мы нашли нового игрока для РПЛ.
На этом всё. Не переоценивайте свои силы!
А по поводу игрока для РПЛ.... Так ведь был уже в Спартаке Василий Баранов. Так что этот не первый.
А по поводу игрока для РПЛ.... Так ведь был уже в Спартаке Василий Баранов. Так что этот не первый.