Гол от головы вратаря, хоровод на угловом и издевательства над Регилоном. Лучшее из Сети

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вчера, 09:30

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

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Личная жизнь

Легенды мадридского «Реала» , , и встретились в Египте. Сильно изменились?

Бывший форвард МЮ и «Арсенала» учится кататься на лошадях.

А бывший «канонир» решил освоить гитару.

Вот так нападающий «Баварии» занимается со своими детьми.

Бывший игрок сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин может легко сняться в фильме «Изгой» вместо Тома Хэнкса.

Полузащитник «Сочи» встретил весну весёлым постом.

Легенда «Интера» тоже умеет работать в фотошопе.

У защитника «Тоттенхэма» Регилона довольно весёлая подруга.

Девушка дня:

Сегодня мы решили поместить в эту рубрику не спутницу футболистов, а вот эту милую даму, очень уж новая форма «Палмейраса» понравилась.

Милота дня:

Нападающий «Ливерпуля» со своей дочкой.

Голы из чемпионатов, которые вы никогда не будете смотреть

Вот такие ребята играют в чемпионате Кувейта.

«Карловы Вары» проиграли в Кубке Чехии «Славии» с ужасным счётом 3:10, но запомнились интересным розыгрышем углового удара.

А вот такой гол забил футболист ФК «Велайта Дича» в матче чемпионата Эфиопии!

Гол от головы вратаря залетел в сетку в поединке индийской лиги «Одиша» — «Ист Бенгал». А сам поединок завершился со счетом 6:5, невероятно!

А в Испании футболист дубля «Альмерии» забил гол ударом со своей половины поля!

В Саудовской Аравии вратари тоже не самого лучшего качества.

Видели видео?

Каждый из нас мечтал о такой подруге.

Как вам такая тренировка?

Все сталкивались с такими «игроками», да?

Такой накал эмоций редко встретишь даже в финале Лиги чемпионов!

Когда с ребенком играет мама — это одно дело, а вот когда отец...

А что, так можно было?

Кажется, мы нашли нового игрока для РПЛ .

На этом всё. Не переоценивайте свои силы!