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Гол от головы вратаря, хоровод на угловом и издевательства над Регилоном. Лучшее из Сети

вчера, 09:30
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Салах Мохамед
Салах Мохамед
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Левандовски Роберт
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:36
Гол с углового от Карлов Вар прям супер!!!

А по поводу игрока для РПЛ.... Так ведь был уже в Спартаке Василий Баранов. Так что этот не первый.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:36, ред.
подборка футбольных моментов - классная, а вот про бывших футболистов - не очень
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:55
Гол со своей половины поля хорошь!
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