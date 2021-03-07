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Глушаков в третий раз стал отцом

07 марта 2021, 15:25

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в третий раз стал отцом.

Футболистка московского ЦСКА Ксения Коваленко, которая является девушкой хавбека, родила девочку.

Ранее сообщалось, что капитан «Реала» Серхио Рамос в четвёртый раз стал отцом.

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SHMEL258
SHMEL258
07 марта в 17:53
В погоне за Игорьком Акинфеевым...
А вообще молодец, дети это здОрово!
Паровозов
Паровозов ответ 25процентный клоун (раскрыть)
07 марта в 15:57
    mihaluch
    mihaluch
    07 марта в 15:41
    На поле бы так голы мочил.
    Caniggia
    Caniggia
    07 марта в 15:36
    Отец-героин!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Паровозов (раскрыть)
    07 марта в 15:35
    Пацана он забьёт зениту, он это любит
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    07 марта в 15:33
    Искренне рад за одного из лучших игроков рпл этого сезона
    Паровозов
    Паровозов
    07 марта в 15:32
    3я девочка, не получается пацана забацать никак.
    ДАША Д
    ДАША Д
    07 марта в 15:31
    Детей делать он умеет.
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