Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в третий раз стал отцом.
Футболистка московского ЦСКА Ксения Коваленко, которая является девушкой хавбека, родила девочку.
Поздравляем нашего полузащитника Дениса Глушакова, который сегодня стал отцом в третий раз!— ФК «Химки» (@fc_khimki) March 7, 2021
Желаем Денису и Ксении благополучия и большой любви, а Миле Денисовне счастья и здоровья! ❤️ pic.twitter.com/vjLM4coVS4
Ранее сообщалось, что капитан «Реала» Серхио Рамос в четвёртый раз стал отцом.
А вообще молодец, дети это здОрово!
А вообще молодец, дети это здОрово!