Глушаков в третий раз стал отцом

1615119925

07 марта 2021, 15:25

Полузащитник «Химок» в третий раз стал отцом.

Футболистка московского ЦСКА Ксения Коваленко, которая является девушкой хавбека, родила девочку.

Поздравляем нашего полузащитника Дениса Глушакова, который сегодня стал отцом в третий раз!



Желаем Денису и Ксении благополучия и большой любви, а Миле Денисовне счастья и здоровья! ❤️ pic.twitter.com/vjLM4coVS4 — ФК «Химки» (@fc_khimki) March 7, 2021

Ранее сообщалось, что капитан «Реала» Серхио Рамос в четвёртый раз стал отцом.