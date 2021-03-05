Футбольная пропаганда. «Спартак» подал пример ЦСКА, «Локомотиву» и другим клубам РПЛ

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05 марта 2021, 18:36

Коммуникация важна и в обычной семье, и в футбольной.

Надо ценить тех, с кем все отлично без лишних слов, это редкое исключение в жизни или работе. Но в век, когда лавина информации накрывает каждого, полезно уметь общаться.

Много лет видим, как клубам РПЛ не хватает адекватной связи с фанатами. Сами знаете, кто из них ужасно доставляет информацию, мало кто сделал шаг к адекватной открытости.

Вот «Спартак» раньше все умалчивал. Теперь Антон Фетисов – директор департамента по связям с общественностью, отвечает на вопросы. А почти все остальные команды – закрытые, словно создают биологическое оружие.

Зря, общаться полезно. Свежий пример — написали, что Тедеско якобы продлил соглашение. Эту информацию могли обсуждать месяцами, но «Спартак» среагировал – нет, контракт не продлили, позиция тренера не изменилась, уезжает.

Все, вопрос закрыт. Тогда в чем логика всех, кто против общения с публикой? Также важно понять, какие плюсы дает коммуникабельный подход.

Аргументы противников открытости

«Барин» ничего вам не должен

Будь клубы РПЛ успешными – начальники выходили себя хвалить. А раз надо объяснять осечки – молчат. «Барин» не отчитывается, поэтому почти все клубы одинаково закрытые. Серые кардиналы предпочитают дворцовые интриги, а миллиардеры, в принципе, не самые коммуникабельные ребята, от них часто веет социопатией. Но плохо самим клубам, когда никому не делегировали связь с народом.

Народ не доверяет открытости

Довелось услышать недовольство со стороны журналистов (!), которые упрекали «Спартак» и Фетисова открытостью. Ехидно отметили, что если российский тренер придет к власти после Тедеско, то директору прикажут набрать в рот воды. У кого власть – у того якобы право ничего не объяснять? Эту ложь столетиями внедряли, поэтому в последовательном общении с публикой некоторые люди видят подвох. Считается, что если с тобой вежливые – хотят обмануть.

Умалчивать и юлить явно проще

Возьмите хоть историческую величину, хоть молодой частный клуб — увидите сходство в неумении общаться с публикой. Сначала директор заявит, что лидер никуда не уходит, а потом сам футболист расскажет, что планировал уехать и поругался из-за этого с агентом – сделка сорвалась. И как выглядят дерзкие заявления клуба после таких откровений? Со скрытием случаев коронавируса похожая история, Карпин правильно возмущался. С мутными трансферами – аналогично.

Звезды РПЛ лишены самоиронии

Маунт вчера хлопнул «Ливерпуль» на выезде, а после матча сам попросил журналиста до интервью спросить о праздновании гола, чтобы рассказать историю: сидят с Чилуэллом в самолете и автобусе за Куртом Зума, который вечно смотрит аниме и мультфильмы. Поэтому посвятили гол Курту и его увлечению. Старинная дворовая поговорка «будь проще — к тебе потянутся» со звездами РПЛ не работает. Мало кто умеет посмеяться над собой. «Важным людям» и «большим звездам футбола» некогда с вами общаться.

В пресс-службах дефицит кадров

Подавать информацию спокойно, располагающе – мастерство. Не отвечать на вопросы, если это выгодно клубу – большое мастерство. Обаятельных специалистов не хватает. Прямо сейчас «Локомотив» ищет замену человеку, который не вытянул кейсы Семина и Кикнадзе. Также заметно, что люди из советов директоров часто не умеют давать интервью, но не нанимают профессионалов, что научат их общению – тоже наука, любой серьезный западный политик берет уроки.

Аргументы сторонников открытости

Можно рассказать свою версию

Юлить проще, но выгоднее говорить правду. Или ту ее часть, что выставит клуб в нужном свете. Понятно, что люди используют мастерство общения и для манипуляций. «Локомотив» мог не потерять фанатов, если бы в клубе нашелся человек, что умеет общаться с публикой, а не дерзить. «Краснодару» такой человек срочно нужен. Широков и жена Мамаева (крепкого ей здоровья) рассказали нам, что там команда без характера. Чем ответил клуб? Ничем. Теперь все соперники так считают, миф создан, а вера поможет сыграть с «быками» удачно и «Уралу», и «Зениту».

Инсайдеры быстрее многих клубов

Живой пример – коронавирус в ЦСКА . Все уже желали Акинфееву и Дивееву здоровья, инсайдеры поделились версией, кто был распространителем вируса, и лишь затем «армейцы» выкатили объявление, что у Игоря Владимировича «симптомы ОРВИ ». Странная простуда, вернется примерно к матчу против «Зенита» через две недели. По Дивееву до сих пор нет информации, хотя исчез из заявки на дерби с «Локомотивом». ЦСКА и другие клубы только теряют, если информацию о командах народ получает от инсайдеров.

Открытость выявит часть вредителей

Когда в «Локомотиве» всех устраивает, что отдают воспитанника клуба в бесплатную аренду, за которую сами же должны заплатить «Ростову» в случае возвращения игрока – подобная практика процветает. Если бы в ФК «Тамбов» нашелся всего один смелый человек, что вовремя обратил внимание на схемы, о которых говорили Уткин и Генич – не было истории с банкротством. Будет больше открытости – покажут себя непрофессионалы. Например, крайне редко сильный тренер не умеет анализировать информацию. В РПЛ были наставники, что двух слов связать не могли.

Общение может быть веселым и ярким

Футбол — сфера развлечений, если кто забыл. «Рубин» вызывает симпатию, когда игроки подкалывают Слуцкого на тракторе. Или сам тренер говорит новичку Мусаеву, что скамейка в Казани не хуже лавки в Санкт-Петербурге. Без негатива формируется коллектив, команда, которая в итоге может победить «Спартак», «Зенит» и ЦСКА . Уже обыграла. А что дает закрытость? Конечно, общение с публикой не подменит футбольные процессы. Но закрытость в век интернета бессмысленна и скучна.

Неужели в клубах РПЛ считают, что их будут любить унылыми? Неужели не в курсе, что футбол – отдушина, а тягот в жизни и без него народу хватает?

Слово «пропаганда» приобрело негативный окрас, но значит «подлежащая распространению». Правдивая пропаганда нужна. Скрывая правду, клубы плодят мифы и вредят себе.

Общение же приводит к эмоциональной связи, а она важна. Фанаты «Ливерпуля» злятся на команду, но одновременно понимают причины неудач, ведь Клопп общается с публикой, объясняет футбол.

А вот любой клуб, что огрызается в ответ на адекватные вопросы, никогда не будет ни любимым, ни чемпионским.