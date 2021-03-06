Спортдиректор «Севильи» Мончи извинился перед Месси и Куманом

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06 марта 2021, 06:59

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи принёс извинения главному тренеру «Барселоны» и капитану «сине-гранатовых» после конфликта в ответном матче в полуфинале Кубка Испании (0:3).

Во время игры Мончи назвал Кумана плаксой, но после извинился перед тренером. Также в тоннеле после матча у Мончи произошла перепалка с Месси. Руководители «Севильи», спускаясь в раздевалку, встретили форварда и сказали ему: «Вы всегда выигрываете одинаково», намекая на предвзятое судейство. На что Месси ответил: «А вы едете домой». Позже Мончи также извинился и перед аргентинцем.

Отмечается, что и Куман, и Месси приняли извинения.