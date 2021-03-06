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Спортдиректор «Севильи» Мончи извинился перед Месси и Куманом

06 марта 2021, 06:59
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяЗакончился в доп. время

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи принёс извинения главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману и капитану «сине-гранатовых» Лионелю Месси после конфликта в ответном матче в полуфинале Кубка Испании (0:3).

Во время игры Мончи назвал Кумана плаксой, но после извинился перед тренером. Также в тоннеле после матча у Мончи произошла перепалка с Месси. Руководители «Севильи», спускаясь в раздевалку, встретили форварда и сказали ему: «Вы всегда выигрываете одинаково», намекая на предвзятое судейство. На что Месси ответил: «А вы едете домой». Позже Мончи также извинился и перед аргентинцем.

Отмечается, что и Куман, и Месси приняли извинения.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
06 марта в 15:34
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Baggio R. (раскрыть)
    06 марта в 14:43
    Который поудалял полСевильи...пока Барса не отыгралась...
    ermak6848
    ermak6848
    06 марта в 13:01
    ну хоть сделал вид, что извинился и то спортивный успех...
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    06 марта в 12:24
    Мончи опустился до базарных теток.
    League1
    League1
    06 марта в 11:33
    Перед меси не надо было извиняться. Не стоило извиняться за правду.
    Брулин
    Брулин
    06 марта в 11:18
    А в чем смысл извинений? Он перестал считать Кумана нытиком? Да вряд ли. Он извинился за то, что сказал это вслух? Но он ведь уже сказал, извинения ничего не изменят. Так смысл этих извинений?
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    06 марта в 11:07
    Лучше поздно, чем никогда.
    ilyafrom
    ilyafrom
    06 марта в 10:42
    В той игре больше Севилья проиграла, чем Барселона выиграла. И винить Севильи нужно самих себя
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    06 марта в 08:59
    С каким это "даже с таким судьёй"? Таким, который в их ворота пенальти ставит?
    112910415
    112910415
    06 марта в 08:20
    инцидент исчерпан, и ладно
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    06 марта в 08:04
    Ты это серьёзно? А ты хоть прочитал, за что он извинялся? Скорее всего тут больше подходит "неадекватна видно издалека". Неадекваты всегда сначала делают, потом извиняются, а адекват сначала думает и не делает то, после чего неадекваты извиняются.
    Не торопись, читай новость, на кону всего 10 очков, много не накопишь.
    mihaluch
    mihaluch
    06 марта в 07:48
    Всё хорошо что хорошо кончается.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    06 марта в 07:48, ред.
    Надо было на 73-й минуте реализовывать пенальти и спокойно доигрывать......с 1:3 по итогам двух встреч Барса бы навряд ли отыгралась за 15 минут....даже с таким судьёй....
    КЭТиК
    КЭТиК
    06 марта в 07:33
    Чего в пылу борьбы не ляпнуть.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    06 марта в 07:02
    Адеквата видно издалека...
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