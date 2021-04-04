Олич: «Травма Магнуссона оказалась серьёзной»

Главный тренер ЦСКА высказался о травме защитника «армейцев» в матче с «Тамбовом» (2:1).

Сказалась ли на качестве игры пауза на сборные? Да, к сожалению. У нас ещё случилась травма. Магнуссон сыграл за сборную, в пятницу немного потренировался, и теперь травмировался. По моей информации, повреждение оказалось серьёзным. Очень жалко, что потеряли такого важного игрока для нас.

Почему выбор пал на Бохинена, а не на Облякова? Он тренировался с первого дня, когда я приехал. Мне Бохинен очень понравился, как работал на занятиях. Эмиль провел отличную игру, на него можно рассчитывать.