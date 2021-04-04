ГлавнаяНовости

Олич: «Травма Магнуссона оказалась серьёзной»

вчера, 20:06
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о травме защитника «армейцев» Хордура Магнуссона в матче с «Тамбовом» (2:1).

Сказалась ли на качестве игры пауза на сборные? Да, к сожалению. У нас ещё случилась травма. Магнуссон сыграл за сборную, в пятницу немного потренировался, и теперь травмировался. По моей информации, повреждение оказалось серьёзным. Очень жалко, что потеряли такого важного игрока для нас.

Почему выбор пал на Бохинена, а не на Облякова? Он тренировался с первого дня, когда я приехал. Мне Бохинен очень понравился, как работал на занятиях. Эмиль провел отличную игру, на него можно рассчитывать.

Все новости
Гладилин: «Было видно, что у „Спартака“ хороший настрой, мотивация»
Сегодня, 12:30 Комментарии2
Червиченко: «Если Тедеско возьмёт титул, не стал бы упрашивать остаться»
Сегодня, 12:24 Комментарии7
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии8
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии4
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии5
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:49
Скорейшего выздоровления Магнуссону . А сравнивать Облякова с Бохиненом , ну это смешно.
isamsn
isamsn
вчера в 22:36
Может Фукс уже наконец выйдет на поле...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:20
Хордуру здоровья!
SHMEL
SHMEL ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:29
Моя б воля - обоих бы отправил в аренду, они друг друга стОят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 21:12
Видимо сезон для него закончен. Наступило время Карпова, или, не дай бог, Васина.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:54
Жаль Хёрдура. Скорейшего ему выздоровления, нам его будет не хватать.
blitz
blitz
вчера в 20:17
Магнуссон это потеря. Придется Оличу поломать голову кем его заменить. Хордору здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:07
Здоровья игроку побольше...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100