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«Мы увидим тебя во главе твоего любимого клуба!» Сёмин поддержал Мусаева

вчера, 17:51

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал Мурада Мусаева, покинувшего пост наставника «Краснодара».

Хочу выразить поддержку моему молодому коллеге Мураду Мусаеву. Мурад вырос в системе клуба, получил глубокие знания и уже громадный опыт! С тобой «Краснодар» дважды выиграл бронзовые медали чемпионата России, 1/8 Лиги Европы, ты прошёл сложный отбор Лиги чемпионов, и Краснодар впервые увидел лучшие команды Европы! В футболе много факторов, которые играют большую роль в конечном результате! Я уверен, что мы увидим тебя во главе твоего любимого клуба! Удачи тебе.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 19:05
Семина нам бы ' он бы навёл порядок в команде
ABir
ABir
вчера в 18:50
А какой у Мусаева любимый клуб?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:47
Мудрый Юрий, - Респект тебе !!!
bacek15
bacek15
вчера в 18:44
Мусаев, Парфенов, Хохлов, Семак, Игнашевич и др. брать чемоданы и ехать в Европу на учебу. Очевидно, что наш футбол отстаёт от европейского уровня.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:44
Краснодар-3 вполне может тренировать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:26
При всем уважении к Семину Мусаев скорее возглавит какой либо Урожай из станицы Кущевской, чем серьезный клуб.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:19
Сёмин поддержал молодого коллегу.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:58
Мудрый, футбольный Гуру Юрий Павлович Сёмин
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:52
Респект, вот он Палыч, вот он чем отличается от геничей
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