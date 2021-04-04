«Мы увидим тебя во главе твоего любимого клуба!» Сёмин поддержал Мусаева

Бывший главный тренер московского «Локомотива» поддержал , покинувшего пост наставника «Краснодара».

Хочу выразить поддержку моему молодому коллеге Мураду Мусаеву. Мурад вырос в системе клуба, получил глубокие знания и уже громадный опыт! С тобой «Краснодар» дважды выиграл бронзовые медали чемпионата России, 1/8 Лиги Европы, ты прошёл сложный отбор Лиги чемпионов, и Краснодар впервые увидел лучшие команды Европы! В футболе много факторов, которые играют большую роль в конечном результате! Я уверен, что мы увидим тебя во главе твоего любимого клуба! Удачи тебе.