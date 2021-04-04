«Не увидел особых изменений в игре ЦСКА». Онопко — о первом матче при Оличе

Бывший тренер ЦСКА поделился мыслями после победы «армейцев» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).

Не заметил у ЦСКА особых изменений по игре: как команда играла раньше, такой футбол мы сегодня и увидели: было вскрытие полуфлангов, активная игра Влашича, подключения Марио… Все действия были такие же, как и раньше. Особой разницы пока не увидел.

Стоит признать — ЦСКА играл с большим преимуществом: хороший контроль мяча, насыщение середины поля. Но надо отдать должное «Тамбову» — сегодня они здорово сопротивлялись.

Для любого тренера дебютная игра — это волнительное событие. Конечно, на лавочке всем тяжело, тем более, после паузы… Если брать игру в целом — «армейцы» заслуженно победили. Да, не было голов с игры, зато были моменты и у Рондона, и Чалова.