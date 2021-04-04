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«Не увидел особых изменений в игре ЦСКА». Онопко — о первом матче при Оличе

вчера, 19:50
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мыслями после победы «армейцев» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).

Не заметил у ЦСКА особых изменений по игре: как команда играла раньше, такой футбол мы сегодня и увидели: было вскрытие полуфлангов, активная игра Влашича, подключения Марио… Все действия были такие же, как и раньше. Особой разницы пока не увидел.

Стоит признать — ЦСКА играл с большим преимуществом: хороший контроль мяча, насыщение середины поля. Но надо отдать должное «Тамбову» — сегодня они здорово сопротивлялись.

Для любого тренера дебютная игра — это волнительное событие. Конечно, на лавочке всем тяжело, тем более, после паузы… Если брать игру в целом — «армейцы» заслуженно победили. Да, не было голов с игры, зато были моменты и у Рондона, и Чалова.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:32
Я понимаю так, что команда уровня ЦСКА должна побеждать такой Тамбов голами с игры а не надеяться на пенальти.
Сп62
Сп62 ответ Beekeeper (раскрыть)
вчера в 21:18
Ну и начинал бы с начала сезона, если этот сезон доигрывает на старом(Ганчаренко) багаже. Смысл где?
112910415
112910415
вчера в 21:16
сразу-то не бывает
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:57
На Влашича и Фернандеса вся надежда.
Beekeeper
Beekeeper ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:46
в этом сезоне вы и не увидите того что хочет Олич, только после сезона и сборов будет что то видно и понятно, а доигрывать будет на багаже гончаренко.
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:20
Ясно все. Пора возвращать Гончаренко.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:16
Трудно в первом же матче показать что-то новое и более привлекательное!И в данной ситуации три очка самое главное. Как сказал великий Лобановский: самое красивое в игре — счет на табло! Ик первому матчу Олича эта фраза как никогда приемлема!А изменений думаю надо ждать в следующей игре или позже!
blitz
blitz
вчера в 20:15
Тамбов выставил двухэтажный автобус. ЦСКА играл с большим преимуществом: хороший контроль мяча, насыщение середины поля. Удары по воротам, вратарь Тамбова спасал. Что ещё надо Онопко?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:08
А что вообще хотел увидеть Онопко , - инопланетян в составе ЦСКА ??? Выиграли, и это самое главное на данный момент. Олич не волшебник , у него ещё будет время, чтоб всё наладить. Есть время, есть цели, у него есть своё видение, как должна играть и кто должен будет воплощать его схемы и стратегию . За неделю чудес ждать от кого либо не возможно, хоть Гвардиола хоть Маур бы стали тренировать ЦСКА. Всё будет хорошо, нужно только дождаться. Удачи Оличу в ЦСКА! Всем Добра !!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:06
Олич как такого еще и не успел толком потренировать основу, т.к многие игроки выступали в составах национальных сборных...думаю в следующей игре уже можно будет делать какие то выводы по его работе
А пока армейцев с победой, главное взяли 3 очка
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:03
Какие могут быть изменения в первом же матче с новым тренером который не проводил с командой предсезонку?
Олич же говорил, что его задача сейчас настроить команду психологически и определить кто из игроков сейчас больше подходит в стартовый состав перед игрой.
Все изменения будут после завершения чемпионата.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:00
Три очка взяли , но без особого блеска. Рондон все же тяжеловат, зря Гайча в аренду отправили. Моментов создали достаточно, но реализация хромает , да и вратарь хозяев творил чудеса. В целом пока нет четкого понимания , что хочет Олич. Да и времени у него было мало.
Ждем игру с Ротором.
Всем здоровья.
shlomo
shlomo
вчера в 19:56
В серии пенальти, победил ЦСКА,,,,,,
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:52
А я увидел,играть стали ещё хуже!
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