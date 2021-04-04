Черчесов: «Побочек от „Спутника V“ нет. Лучший препарат на данный момент»

Главный тренер сборной России поделился мыслями о вакцинации отечественным препаратом «Спутник V».

Разве прививка — это геройство? Я посчитал, что это нужно сделать. Уверен, что «Спутник V» – лучший препарат на сегодняшний день. Если мой пример кого-то мотивирует, буду рад. На сборах в октябре и ноябре прошлого года выпадало много футболистов и персонала. Я не имею права выпадать из обоймы. Кстати, уровень антител у меня соответствующий. Побочек никаких нет, всё нормально. Если только поражение от Словакии не считать побочным.