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Черчесов: «Побочек от „Спутника V“ нет. Лучший препарат на данный момент»

вчера, 18:31

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о вакцинации отечественным препаратом «Спутник V».

Разве прививка — это геройство? Я посчитал, что это нужно сделать. Уверен, что «Спутник V» – лучший препарат на сегодняшний день. Если мой пример кого-то мотивирует, буду рад. На сборах в октябре и ноябре прошлого года выпадало много футболистов и персонала. Я не имею права выпадать из обоймы. Кстати, уровень антител у меня соответствующий. Побочек никаких нет, всё нормально. Если только поражение от Словакии не считать побочным.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 07:52
Остальные не видел, не пробовал и не знает, но "лучший". Это так по-кремлёвски...
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:45
Не уж то Черчесов все препараты перепробовал?)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:01
Ну теперь все ясно - вызов в сборную Жирова и обратная замена Мостового - побочный эффект от "Спутник V".
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 18:58
Побочки у Черчесова - это когда всё будет как у нормально человека.

Zimka
Zimka
вчера в 18:56
Было пару дней температуры после 1 фазы и после 2,но всяко лучше чем болеть.
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:49
Из под полы и водку продают... паленую...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 18:48
Усы свернулись буквой V. Одобряю.
Андреев Андрей Андреевич
Андреев Андрей Андреевич
вчера в 18:48
Жаль что таракана нет побочек! Видимо не скоро мы от него избавиися 😞
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:47
Молодец усатый! Царек за хорошее поведение поди еще по головке погладит.
112910415
112910415
вчера в 18:47
великий человек !
разбирается в любом вопросе текущей жизни !
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 18:46
Ахах) В точку)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:42
Вот Словакии именно из-за вакцины и проиграли.
beefs
beefs
вчера в 18:40
а что перепробовал все, или так оцениваешь..
drug01
drug01
вчера в 18:36
Примем к сведению!
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:35
Таких твердолобых баранов, как крыс, вообще ничего не берёт, даже ток, какой уж там ковид!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 18:33
Чабан уже шуткует. Великолепно)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:33
Спутник уже из под полы продают!
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