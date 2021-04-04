Олич: «„Тамбов“ хорошо боролся, но у ЦСКА заслуженные три очка»

Главный тренер ЦСКА поделился мыслями после победы в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

Как мы перед игрой и думали, сегодня не будет легко. С самого начала у «Тамбова» был очень хороший настрой. Когда они забили пенальти, счет стал 0:1 – для нас все стало еще хуже, нужно было забивать два мяча.

Когда мы начали играть, было видно, что у нас есть контроль, что моменты будут. Поэтому, когда сравняли счет, я в перерыве говорил, что уверен, что мы сегодня выиграем. Класс был на нашей стороне.

Поздравляю «Тамбов», они хорошо боролись. Но в итоге, думаю, у нас заслуженные три очка.