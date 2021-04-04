ГлавнаяНовости

Олич: «„Тамбов“ хорошо боролся, но у ЦСКА заслуженные три очка»

вчера, 19:29
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мыслями после победы в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

Как мы перед игрой и думали, сегодня не будет легко. С самого начала у «Тамбова» был очень хороший настрой. Когда они забили пенальти, счет стал 0:1 – для нас все стало еще хуже, нужно было забивать два мяча.

Когда мы начали играть, было видно, что у нас есть контроль, что моменты будут. Поэтому, когда сравняли счет, я в перерыве говорил, что уверен, что мы сегодня выиграем. Класс был на нашей стороне.

Поздравляю «Тамбов», они хорошо боролись. Но в итоге, думаю, у нас заслуженные три очка.

Все новости
Гладилин: «Было видно, что у „Спартака“ хороший настрой, мотивация»
Сегодня, 12:30 Комментарии2
Червиченко: «Если Тедеско возьмёт титул, не стал бы упрашивать остаться»
Сегодня, 12:24 Комментарии7
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии8
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии4
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии5
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 11:27
Олич не стал делать больших изменений. Из-за дисквалификации отсутствовал Ахметов, по причине травм не могли помочь своей команде Зайнутдинов и Кучаев. Их заменили Бохинен, Щенников и Сигурдссон соответственно. Игра проходила под диктовку армейцев. Всю игру не покидало чувство что ЦСКА победит, несмотря на не обязательный фол Дивеева и пенальти в ворота ЦСКА. Что в конечном результате мы и увидели. Заслуженные три очка.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:06
Небось Олич ночью подумал: "Ёма ё..., куда я попал..."
v8ucekc7v78p
v8ucekc7v78p
сегодня в 09:35
Даже, если представить себе Чудесную ситуацию, что ЦСКА стал третьим, то что дальше будет делать Олич? Он конечно потребует Усиление состава ЦСКА для игры в Кубках! И перед руководством ЦСКА все равно встанет задача кого купить? ЦСКА ПРИ Ганчаренко ПРОСПАЛО ОЧЕНЬ МНОГО ОТЛИЧНЫХ РОССИЙСКИХ ИГРОКОВ! ВЗЯТЬ ТОГО ЖЕ СОБОЛЕВА? ВЕДЬ ГИНЕР РАНЬШЕ ИМЕЛ ЧУТЬЕ НА ТАКИХ САМОРОДКОВ! НО И ОН ТОЖЕ ПОСТАРЕЛ И ПОНИК! СЕГОДНЯ ЕСТЬ В КРЫЛЬЯХ СУПЕР ЗАБИВНОЙ СЕРГЕЕВ! ЕСЛИ И ЕГО ПРОСПЯТ АРМЕЙСКИЕ СЕЛЕКЦИОНЕРЫ, ТО ГРОШ ИМ ЦЕНА! ИГРОКА НУЖНО ЗА ЛЮБЫЕ БАБКИ БРАТЬ! ХОТЬ НА ГОД ИЛИ ДВА! А ХВИЧА? А МАКАРОВ? ВООБЩЕМ ИГРОКОВ ПРУД ПРУДИ! ТОЛЬКО НЕ ЗЕВАЙ!
bcjhq7mh62j4
bcjhq7mh62j4
сегодня в 09:25
Я ИЩЕ РАЗ УВСЕМ БОЛЕЛАМ ЦСКА ПИЩУ! ЭНТОТ СОСТАВ , КОТОРЫЙ ХГИНЕР КУПИЛ НА БАЗАРЕ В ОДЕССЕ МАМЕ ПО ДЕШЕВКЕ СВОЕ УЖА ОТРАБОТАЛ НА 200%! УВСЕ!! ТАПЕРЕЧА , ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ КОГО ТО НАДО ТЬ КУПИТЬ ХОРОШИХ ИГРОКОВ! У ЦСКА ЗОВСЕМ НЕТ П О Л У. ++++ ЗАЩИТНИКОВ+++! У ЦСКА ЕСТЬ ОДНИ ПОЛУНАПАДАЮЩИЕ! А ХТО БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬСЯ? НЕКОМУ ЕСЛИ УЖЕ ФЕРНАНДЕС БРОСАЕТ ОБОРОНУ И БЕЖИТ СПАСАТЬ ЦСКА? ТАК ВОТ НУЖНЫ СРОЧНО НУЖНЫ ПОЛУ*** ЗАЩИТНИКИ*** И ПАРОЧКА НАПАДАЮЩИХ. А ЧАЛОВА НУЖНО В ПОЛУНАПАДАЮЩЕГО ПЕРЕВЕСТИ! ОН ХОРОШО ПАСУЕТ. И ОЛИЧ НИЧЕМ ЦСКА СЕГОДНЯ НЕ ПОМОЖЕТ! НЕКОМУ ИГРАТЬ В ОБОРОНЕ!! НЕКОМУ! АТЛЕТИКО ИЗ МАДРИДА ВЫИГРЫВАЕТ ВСЕХ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ СИЛЬНЕЙШЕЙ ОБОРОНЕ И БЫСТРОЙ КОНТРАТАКЕ!!!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 06:16
ЦСКА хорошая команда. и болельщики в основном адекватные. плохо, если падение продолжится дальше. Но так как было раньше при Гинере с финансами уже не будет. Будут перестраиваться чемпионаты. Если не прервется чемпионат, если еврокубки продолжатся в этом формате, ЦСКА может вернуться туда, где ему место-среди претендентов на чемпионство
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:35
Тамбов - достойный и равный соперник для Коней !
Хуже только волки !
blitz
blitz ответ Absinthe3 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Ну это ты со спартачами спорь мне за ненадобностью.
SAFqwer
SAFqwer ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 22:17
А игру за несколько дней можно поставить? Он что Гудини?
SAFqwer
SAFqwer ответ KURUM (раскрыть)
вчера в 22:15
То есть рука в штрафной-не пенальти?
протон1
протон1
вчера в 22:02
олич не топ тренер. ну три очка взяли на выезде.
Absinthe3
Absinthe3 ответ blitz (раскрыть)
вчера в 22:00, ред.
Ну это ты со спартачами спорь
blitz
blitz ответ Absinthe3 (раскрыть)
вчера в 21:58
Ростов-Спартак 2:3, у Спартака оплаченные три очка.
oFANATo
oFANATo ответ KURUM (раскрыть)
вчера в 21:54
Судья на VAR молодец....отработал как положено. Все руки что были у Тамбова и пенальти в ворота ЦСКА все по футбольным правилам.
KURUM
KURUM
вчера в 21:30
Не класс был на вашей стороне, а судья ..
112910415
112910415
вчера в 21:21
у каждого своё мнение
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:12
а откуда ей взяться, если у него 3-и дня назад игроки вернулись из сборной?
cska1948
cska1948
вчера в 21:12
Три очка взяли, но удовлетворения от игры НЕТ!
Absinthe3
Absinthe3
вчера в 21:10
Олич: «„Тамбов“ хорошо боролся, но у ЦСКА оплаченные три очка»
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 20:54
Не удивительно, что тамбов уперся и выдал свой лучший матч в сезоне. Зенит выдал бы зарплату игрокам, если те победили бы. )
beefs
beefs
вчера в 20:45
для первой игры пойдет...
d_fincher
d_fincher
вчера в 20:38
Олич: «„Тамбов“ хорошо боролся, но три пенальти - это вам не шутка. Трудно, знаете ли, проиграть Тамбову, когда плюс три гола».
mortid
mortid
вчера в 20:27
Спорное мнение.
particular
particular
вчера в 20:18, ред.
Хорвату придётся заново переосмыслить нынешние реалии РПЛ, что бы своя команда боролась и умно играла, а надежды на заслуги, традиции и т.п. остались далеко за пределами газона...
Брулин
Брулин
вчера в 20:12
Если бы у руля был Ганчаренко все бы плевались. А Олич-ну первый матч, с кем не бывает! А игры нет!
lotsman
lotsman
вчера в 20:10
Заслуженные, это когда забивают после комбинационных атак, когда обыгрывают защиту противника, точно бьют с дальних дистанций. А набор пенальти не отражают игрового потенциала. Конечно, три очка, есть три очка, но всё таки.....
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:04, ред.
Руководство ЦСКА обясните пожалуйста Энджуке что он больше одного игрока не может обыгрывать, зачем ему как клоун мучить себя.
berda2003
berda2003
вчера в 20:02
насчёт класса - рано берёт пример с припадочного 14эску...
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:48
Скромно, но проканало
Эдмон
Эдмон
вчера в 19:47
еле выиграли так и скажи
GrimlocK
GrimlocK
вчера в 19:46
ни одного гола с игры... я бы про заслуженность так уверенно не говорил....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100