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Фетисов: «Пока Тедеско своё решение об уходе из „Спартака“ не меняет»

вчера, 17:07

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов ответил на вопрос о возможности продления контракта с главным тренером Доменико Тедеско.

По моей информации, дело не в предложении как в финансовом или юридическом документе. Дело в том, что Тедеско тяжело по семейным причинам. Он все-таки планирует покинуть клуб и не продлевать отношения.

Могу сказать, что после «Динамо» с ним был приватный разговор, и он говорил, что он не меняет решения. Посмотрим, что будет дальше, но пока он свое решение не меняет.

Ранее на эту же тему высказался капитан «Спартака» Георгий Джикия.

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Все комментарии
zamsb
zamsb
вчера в 23:14
Ну что все привязались к человеку? Помимо того, что он тренер, не нужно забывать, что он обыкновенный человек у которого есть любимая жена, дочка, которые остались в Германии. Если до начала всех этих ковидных мероприятий проблем с передвижением не было, то сейчас он общается со своей семьей только по скайпу и не понятно как долго будут действовать эти жесткие карантинные правила. Поэтому как всякий нормальный человек, любящий муж и заботливый отец, он принял решение возвратиться в Германию и быть рядом со своей семьей. Нормальное мужское решение.
димон 37
димон 37 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 22:30
Ты еше парфенова с шалимовым предложи
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:16
Цену набивает румын))
True Story
True Story
вчера в 19:06
Для гастролера главное вовремя сделать ноги
Константин Белых
Константин Белых ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 18:59
А кто он такой чтобы менять или не менять видите ли свое мнение? Уважай как мужик свое слово-и люди будут уважать тебя.. Личное мнение..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:56
Уже давно надо искать ему замену
berda2003
berda2003
вчера в 18:50
как может припадочный менять мнение? оно у него есть? такими недочеловеками рулят высшие силы ...
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:45
Возможно, Тедеско поменяет свое мнение после разговора с капитаном-грузином, или вынужден будет поменять, если захочет остаться живым.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:37
Значит летом будет новый тренер.
Константин Белых
Константин Белых ответ димон 37 (раскрыть)
вчера в 18:27
Да хоть Юран с матюками.. Толлько я не понимаю что такое Тедеско и что такое Спартак чтобы его уговаривали -снизойди мастер до Спартака. Он никто и звать его никак. При всем уважении клуб Спартак Москва и тренер Доменико Дедеско-величины не сравнимые...
димон 37
димон 37 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 18:07
По поводу русского, кто из.....?
Брулин
Брулин
вчера в 18:06
Да дни до дембеля считает небось, когда уже можно будет из этого бардака свалить
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:00
А почему всех беспокоит его уход из Спартака? Он же не Гвардиола, И Спартак ещё не стал чемпионом чтобы хвалит. Если две игры подряд проиграет Спартак то сразу же перемистится на 8 место, так что положение скользко.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:42
Ну и что его уговаривать? Кто он такой? Он что ли влияет на мастерство Мозеса Промеса и супер Ларсона? Бред же! Пусть тусуется в Германии в низшей лиге за деньги втрое меньше чем Спартак платит. Нам нужен русский тренер а не истеричка на бровке. Мое личное мнение...
ДСА
ДСА
вчера в 17:40
Он и не изменит, ностальгия замучила.
drug01
drug01
вчера в 17:34
Будем ждать финал
swed27
swed27
вчера в 17:23
Молодой тренер - это не лучший вариант для клуба, который ставит амбициозные цели. Тедеско был приглашен скорее от безысходности. Спартаку нужен опытный специалист , уровня Моуриньо или Гвардиолы. Таким был Каррера который и привел спартак к чемпионству
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 17:22, ред.
решил бросить футбол в России
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:10
Значит, не заспартачился ещё...
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