Фетисов: «Пока Тедеско своё решение об уходе из „Спартака“ не меняет»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов ответил на вопрос о возможности продления контракта с главным тренером .

По моей информации, дело не в предложении как в финансовом или юридическом документе. Дело в том, что Тедеско тяжело по семейным причинам. Он все-таки планирует покинуть клуб и не продлевать отношения.

Могу сказать, что после «Динамо» с ним был приватный разговор, и он говорил, что он не меняет решения. Посмотрим, что будет дальше, но пока он свое решение не меняет.