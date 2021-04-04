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Черчесов высказался о возможности возвращения Акинфеева в сборную России

вчера, 19:22

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможности возвращения голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду.

Игрой Шунина доволен. Но всегда есть что улучшать. Он остаётся первым номером. Акинфеев? Он принял свое решение, и только он может его поменять. Ничего нового в этом плане вам сказать не могу. С Игнашевичем была другая ситуация. До того момента я не тренировал его ни минуты. Игорь же провел с нами много времени, участвовал в двух крупных турнирах. Мы и сейчас поддерживаем контакт, но говорим не про возвращение – у него скоро день рождения, у него появился третий ребёнок, он установил новый рекорд. Намёками мы не общаемся. О таких вещах надо говорить прямо.

Ранее Черчесов высказался о вакцинации «Спутником V».

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 11:20
Акинфеев Акинфеевым но простите Шунин как вратарь сборной-...овно парное. Максименко и Сафонов-вот кто на европу ехать должен.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:35
Любят СМИшники возвращаться к этой теме, хотя уже было неоднократно заявлено, что Игорь в сборную не вернется. Но неугомонные "писатели" продолжают муссировать эту тему. Пора бы перестать спекулировать на на этом. У нас достаточно хороших вратарей , есть Сафонов, Максименко, Шунин, Лантратов. Сегодня прекрасно проявил себя Сычев. Выбор есть, так что пора бы оставить Игоря в покое.
Всем здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:08
Игорь сам вряд-ли вернётся, он не балабол
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:50
Хватит, пусть Игорь сосредоточится в матчах за клуб, силы не бесконечны.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:21
Игрой Шунина доволен
Дальше можно не читать
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:19
Сборная и без Игоря обходится.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:05
Акинфеев поступил честно! Ему больше о здоровье своём заботиться надо и детей своих воспитывать, а не в чабанской сборной позориться.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:44
Надоело Игорю напрягаться.
beefs
beefs
вчера в 19:44
да успокойтесь с Акинфеевым он все сам прекрасно решил уже для ьсебя, кому там все неймется...
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:40
Игорь уже давно все сказал.
Пора закрывать эту тему.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:27
Какой корреспондент - идиот задал это вопрос. Мусолят, мусолят тему с Акинфеевым, и всё никак не успокоятся. В сборной сейчас отличные вратари и пора бы закрыть эту тему окончательно и бесповоротно. Непрофессионализм корреспондента высшей пробы.
shlomo
shlomo
вчера в 19:27
Думается если тренер сменится, то Игорь запросто вернется.....
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