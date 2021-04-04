Черчесов высказался о возможности возвращения Акинфеева в сборную России

Главный тренер сборной России ответил на вопрос о возможности возвращения голкипера ЦСКА в национальную команду.

Игрой Шунина доволен. Но всегда есть что улучшать. Он остаётся первым номером. Акинфеев? Он принял свое решение, и только он может его поменять. Ничего нового в этом плане вам сказать не могу. С Игнашевичем была другая ситуация. До того момента я не тренировал его ни минуты. Игорь же провел с нами много времени, участвовал в двух крупных турнирах. Мы и сейчас поддерживаем контакт, но говорим не про возвращение – у него скоро день рождения, у него появился третий ребёнок, он установил новый рекорд. Намёками мы не общаемся. О таких вещах надо говорить прямо.