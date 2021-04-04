Черчесов: «Жирков в сборной? Назовите мне игрока сильнее на этой позиции»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал об игре полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова за национальную команду. 20 августа Жиркову исполнится 38 лет.
Возраст сказывается на всех. Другое дело, что Жирков нам реально помог со Словенией, даже не до конца готовый — он об этом знает, это объективно. Он понимает свою задачу и отлично её выполняет. Игроки такого уровня даже за 5 минут сильно влияют на игру. 5 минут, 20 минут, 60, 90 минут — всё помогает в решении задачи. Убеждены, к сбору в мае он будет готов. Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам ручка и бумага. Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале.
Ранее Жирков вышел на 4-е место по количеству матчей за сборную России.
от него же вред конкретный !
от него же вред конкретный !
Назовите мне тренера, который лучше меня? Вот вам ручка и бумага. Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале.
Назовите мне тренера, который лучше меня? Вот вам ручка и бумага. Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале.