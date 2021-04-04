ГлавнаяНовости

Черчесов: «Жирков в сборной? Назовите мне игрока сильнее на этой позиции»

вчера, 20:38

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал об игре полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова за национальную команду. 20 августа Жиркову исполнится 38 лет.

Возраст сказывается на всех. Другое дело, что Жирков нам реально помог со Словенией, даже не до конца готовый — он об этом знает, это объективно. Он понимает свою задачу и отлично её выполняет. Игроки такого уровня даже за 5 минут сильно влияют на игру. 5 минут, 20 минут, 60, 90 минут — всё помогает в решении задачи. Убеждены, к сбору в мае он будет готов. Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам ручка и бумага. Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале.

Ранее Жирков вышел на 4-е место по количеству матчей за сборную России.

Все новости
Гладилин: «Было видно, что у „Спартака“ хороший настрой, мотивация»
Сегодня, 12:30 Комментарии2
Червиченко: «Если Тедеско возьмёт титул, не стал бы упрашивать остаться»
Сегодня, 12:24 Комментарии7
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии8
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии4
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии5
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:33
ладно бы просто не было пользы от "тренера" ...
от него же вред конкретный !
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:14
с таким мышлением тебе не сборную тренировать я бы даже не доверил УФУ
galem72
galem72
сегодня в 07:56
Так и зюбка по такому гениальному суждению тоже вне конкуренции. Это же какой-то п***ц!
Doping87
Doping87
сегодня в 06:34
Караваев, Круговой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 00:39
Судя по первому предложению в заголовке...Черчесов вообще не в теме...что Жирков в сборной....от журналистов об этом узнал...))
протон1
протон1
вчера в 22:17
а черчес прав как никогда
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:14
Соглашусь, но я назвал чистых левых защитников, кому не нужно менять амплуа. Черчесов , как всегда лукавит. Истинная причина в другом. Я думаю ты догадываешься в чем. Если бы Жирков был игроком Краснодара, или ЦСКА, или Рубина, то все было бы по другому. Мир материален, если обратиться к философии.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:06
Так и Караваев неплохо слева смотрелся. А если будет больше практики, то вообще может стать незаменимым универсалом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:54
Это провал ЧЕ для нашей Сборной. Саламыч вообще не в курсе , кто сильнее Жиркова в нашем чемпионате . Приехали......).
Андреев Андрей Андреевич
Андреев Андрей Андреевич
вчера в 21:25
Стасик-ты идиот, тошнит от твоего бесконечного бреда...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 21:21
Черчесов, лучше назови нам кто в России на этой позиции хуже Жиркова!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ник Ликов (раскрыть)
вчера в 21:18
Назову кто не хуже Жиркова точно. Терехов ( Сочи), Щенников, Самошников, Скопинцев. Молодежку не трогаю, Черчесов молодых не признает.
Ник Ликов
Ник Ликов
вчера в 21:05
Черчесов:
Назовите мне тренера, который лучше меня? Вот вам ручка и бумага. Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 20:52
Чабан феноменален. Матч от матча фланг Жиркова был слабым звеном, даже несмотря на победы, мало того, часто он банально делал невынужденные ошибки, отдавая мяч сопернику, когда не было очевидных вариантов.
drug01
drug01
вчера в 20:39
Тренеру всегда видней
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100