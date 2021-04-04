Первушин: «Для „Тамбова“ поражение от ЦСКА со счётом 1:2 — это шаг вперёд»

Главный тренер «Тамбова» высказался после поражения своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

Не могу сказать, что поражение обидное. Поздравил ребят в раздевалке, потому что ребята отдавались и очень хотели добиться результата. Для нашей новой команды поражение от ЦСКА со счетом 1:2 — это шаг вперёд. Ребята — молодцы, старались и боролись.

Предыдущие игры всегда можно делить на первый и второй таймы. Это объяснимо, так как не хватало функциональной подготовки, но перерыв на матчи сборных сказался для нас в лучшую сторону. Спасибо за сбор в Казани нашим руководителям. Затем мы переехали в Саранск. Мы находимся на другом функциональном уровне.