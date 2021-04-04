ГлавнаяНовости

Первушин: «Для „Тамбова“ поражение от ЦСКА со счётом 1:2 — это шаг вперёд»

вчера, 20:24
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин высказался после поражения своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

Не могу сказать, что поражение обидное. Поздравил ребят в раздевалке, потому что ребята отдавались и очень хотели добиться результата. Для нашей новой команды поражение от ЦСКА со счетом 1:2 — это шаг вперёд. Ребята — молодцы, старались и боролись.

Предыдущие игры всегда можно делить на первый и второй таймы. Это объяснимо, так как не хватало функциональной подготовки, но перерыв на матчи сборных сказался для нас в лучшую сторону. Спасибо за сбор в Казани нашим руководителям. Затем мы переехали в Саранск. Мы находимся на другом функциональном уровне.

Все новости
Гладилин: «Было видно, что у „Спартака“ хороший настрой, мотивация»
Сегодня, 12:30 Комментарии2
Червиченко: «Если Тедеско возьмёт титул, не стал бы упрашивать остаться»
Сегодня, 12:24 Комментарии7
Червиченко: «Маслова нужно поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно»
Сегодня, 11:48 Комментарии8
«Химки» в конце апреля проведут переговоры по поводу Мирзова и Идову
Сегодня, 11:35 Комментарии4
Еркин рассказал, почему отказался от полиграфа
Сегодня, 11:21 Комментарии5
Семак заявил, что спокойно относится к разговорам об отставке
Сегодня, 10:30 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:14
гибнущая команда больно огрызается !
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:28
Очень достойно смотрелся Тамбов. Бились парни, видно как добавили во всх компонентах игры, подопечные Первушина. С чем их и поздравляю.
Очень жаль, команда начинает показывать добротный футбол, а в итоге её ждёт полный крах . Несправедливость в действие. И самое обидное , что никто за это не несёт никакой ответственности. Таковы реалии нашего общества, увы безысходность !!! А вы , там держитесь!!!
Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:12
Как я раньше предполагал, Тамбов прибавляет. Перерыв действительно пошел команде на пользу. С каждым матчем сыгранность становится лучше, что Тамбов сегодня и подтвердил. Что касается армейцев, то трудно что то изменить за 3-4 дня, ведь большая часть команды была в сборных своих стран. Так что делать какие либо выводы не имеет смысла. Ждем следующих матчей, думаю , что дальше будет лучше, ведь Олич толком даже познакомиться то не успел.
Всем здоровья.
oFANATo
oFANATo ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 21:10, ред.
Какой шаг назад?
Голкипер Тамбова сделал 9 сейвов.
Если бы не вратарь спасающий Тамбов
Опять получили бы пятерочку.
ДСА
ДСА
вчера в 20:54
Это у ЦСКА шаг назад.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:52
Тамбов поставил знатный автобус, а воротчик у них перспективный, неплохо сегодня бился в рамке.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:41, ред.
Только с ЦСКА Тамбов упирался и бился....
Другим просто сливали по 0:5....
И только двухэтажный автобус позволил не пропустить пятерочку🤗
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:36
Да уж ,возили коней знатно. Но они точно по рукам пуляли...
shlomo
shlomo
вчера в 20:32
Согласен....а для ЦСКА шаг назад....и теперь это будет в истории футбола, как победить самую слабую команду с помощью пенальти..... да уж....дебют Олича это нечто.... похоже "багаж Гончаренко" будет доминировать над всем....
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 20:30
Лол. Какой шаг вперед с учетом того, что команду банально ждет банкротство и она будет ликвидирована?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100