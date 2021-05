Нападающий «Баварии» отметился забитым мячом на 1 минуте 53 секунде в матче 32-го тура Бундеслиги против «Боруссии» М.

Этот гол стал для поляка самым быстрым в рамках чемпионата Германии за всю его карьеру.

2 — @lewy_official (@FCBayernEN) has scored the earliest goal of his Bundesliga career (2nd minute of the game). Quick. #FCBBMG pic.twitter.com/4D9MLsMoy4