Модрич рвался в «Челси», а Суарес мечтал об «Арсенале». Конфликт Исака и «Ньюкасла» – футбольная классика

Насильно мил не будешь.

Модрич запрашивал трансфер в «Челси»

Лука сообщил о своём желании летом 2011 года после трёх успешных сезонов в составе «Тоттенхэма». Хорват не юлил, никого не оскорблял, просто констатировал в интервью, что «Челси» сильнее. «Шпоры» заняли пятое место в АПЛ и не попали в Лигу чемпионов, а их соседи снова думали о финале престижного кубка. Модрич встретился с боссом «Тоттенхэма» Леви, и тот наотрез отказался усиливать состав «Челси». Хотя Абрамович был готов заплатить за трансфер Луки большие деньги, хорват не стал верным напарником Лэмпарда. Как оказалось, принципиальная позиция упрямого Леви помогла Модричу в карьере.

Хотя «Челси» выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, ещё один сезон хорвата в составе «Тоттенхэма» привел его в «Реал». В Мадриде Лука оказался худшим новичком по итогам первого сезона, а потом завоевал доверие, получил знаменитую «десятку» и стал легендой. Летом Модрич перешел в «Милан» и дебютировал в Кубке Италии. Футболисту стоит поблагодарить Леви. Если бы Лука оказался в «Челси», то не выиграл бы шесть кубков чемпионов и «Золотой мяч». Мог уйти в «Реал» с таким успехом, как через много лет ушел Эден Азар.

Мбаппе долго конфликтовал с шейхами

Одна из классических футбольных саг, связанных с ПСЖ . Неймара не сумели остановить от главной ошибки в карьере — перехода из «Барселоны» в парижский клуб, ведь в пользу трансфера было 222 миллиона причин. А Мбаппе не сумел вовремя уйти из ПСЖ в «Реал». Килиан попал в Мадрид после великих побед «Реала» в Лиге чемпионов. Французу будет непросто завоевать «Золотой мяч» и поднять его над головой. ПСЖ он покинул свободным агентом за год до победы в Лиге чемпионов. Мбаппе давно хотел выступать за «Реал», ведь болел за этот клуб с юности (к слову, до этого поддерживал «Милан»). В ПСЖ принципиально отказались отдавать Килиана мадридцам, хотя Перес предлагал хорошие деньги. В этом случае отказ клуба отпустить футболиста завершился, как в истории Модрича — переходом в «Реал».

Мбаппе не выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу с первой попытки, но в «Реале» стал обладателем «Золотой бутсы». Килиан вчера открыл сезон голом с пенальти, он точно не жалел о решении перебраться из Франции в Испанию.

Суарес согласился играть за «Арсенал»

После крутого сезона в «Ливерпуле» Луис Суарес получил приглашение от «Арсенала». В отличие от «красных», лондонский клуб тогда стабильно играл в Лиге чемпионов. Суаресу нравился тренер Роджерс, который работал с «Ливерпулем», но Луису нужна была путёвка в престижный турнир, как и Луке Модричу. Уругваец быстро согласился на переход в «Арсенал», после чего руководство лондонцев совершило одну из самых знаменитых трансферных ошибок в истории. Столичный клуб думал, что в контракте Луиса Суареса есть пункт о немедленном выкупе игрока, если предложить более 40 миллионов фунтов. «Арсенал» предложил сорок миллионов и всего один фунт сверху.

После этого владелец «Ливерпуля» Джон Генри написал сообщение на своей странице:

Что они там курят?

Американца возмутила наглость «Арсенала», и Суаресу наотрез отказали в трансфере. Луис не устраивал бойкот, он выдал лучший сезон в «Ливерпуле» — забил 31 гол в АПЛ , после чего за 82 миллиона евро перешёл в «Барселону», где нашёл лучшего друга в жизни — Лионеля Месси.

Бэйла далеко не сразу отпустили в «Реал»

Боссы «Тоттенхэма» часто срывали трансферы. Модрича не отпустили в «Челси», а Бэйлу отказали в переходе в «Реал» за год до самого трансфера. Гарет много лет успешно играл за «Тоттенхэм», где перешёл в атаку с позиции левого защитника. Но валлиец не любил футбол, его интересовали гольф и деньги. В «Реале» Перес обещал высокую зарплату, и футболист сразу согласился на сделку, хотя приходил в команду, где на его любимой позиции левого вингера работал Криштиану Роналду. Леви жестко отказал «Реалу», чтобы через год получить ещё больше денег, ведь Бэйл разыгрался в атаке и забил 21 гол в АПЛ .

Получается, иногда отказы работают на футболиста, которого заставили остаться в команде. Бэйл хорошо подготовился к играм за «Реал», стал частью великого трио в атаке с Роналду и Бензема. Валлиец пять раз выиграл Лигу чемпионов, а с «Тоттенхэмом» остался в хороших отношениях — ведь спустя много лет Бэйл вернулся в аренду. Гарет не пожалел, что задержался в Лондоне ещё на год, — кубки в «Реале» в итоге у него не убежали.

Исак и «Ньюкасл» обменялись письмами

Исак и «Ньюкасл» обменялись публичными письмами, в которых стороны сделали противоположные заявления. Шведский форвард настаивает, что весной уведомил руководство о желании уйти в «Ливерпуль», а потом получил обещание, что ему не станут мешать. Это напоминает историю Дьёкереша и «Спортинга». Только шейхи из Саудовской Аравии упрямее португальцев: в ответ в «Ньюкасле» заявили, что ждут Исака на поле. По-восточному намекнули, что футболист – собственность клуба. Некрасивая ситуация, ведь Александер не скандалист.