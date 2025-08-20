ЦСКА победил команду друзей Акинфеева в матче легенд

Сборная ЦСКА одержала победу над командой друзей Игоря Акинфеева со счетом 8:5 в матче легенд на «Арене-Химки» в рамках Кубка Акинфеева.
В основное время за ЦСКА забили Сергей Самодин, Кирилл Панченко и Кирилл Набабкин, а у соперника — Антон Карпов и Андрей Каряка.
Игра проходила в формате 7 на 7, по 15 минут в каждом тайме, после чего состоялась серия пенальти.
В серии пенальти забили: за ЦСКА — Дмитрий Кузнецов, Самодин, Набабкин и Панченко; у соперника — Артур Юсупов, Карпов и Владимир Рыков.
Главным тренером ЦСКА был Сергей Овчинников, а команду друзей Акинфеева возглавлял Александр Мостовой.