ЦСКА победил команду друзей Акинфеева в матче легенд

вчера, 21:03

Сборная ЦСКА одержала победу над командой друзей со счетом 8:5 в матче легенд на «Арене-Химки» в рамках Кубка Акинфеева.

В основное время за ЦСКА забили , и , а у соперника — и .

Игра проходила в формате 7 на 7, по 15 минут в каждом тайме, после чего состоялась серия пенальти.

В серии пенальти забили: за ЦСКА — , Самодин, Набабкин и Панченко; у соперника — , Карпов и .