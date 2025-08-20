 
ЦСКА победил команду друзей Акинфеева в матче легенд

вчера, 21:03

Сборная ЦСКА одержала победу над командой друзей Игоря Акинфеева со счетом 8:5 в матче легенд на «Арене-Химки» в рамках Кубка Акинфеева.

В основное время за ЦСКА забили Сергей Самодин, Кирилл Панченко и Кирилл Набабкин, а у соперника — Антон Карпов и Андрей Каряка.

Игра проходила в формате 7 на 7, по 15 минут в каждом тайме, после чего состоялась серия пенальти.

В серии пенальти забили: за ЦСКАДмитрий Кузнецов, Самодин, Набабкин и Панченко; у соперника — Артур Юсупов, Карпов и Владимир Рыков.

Главным тренером ЦСКА был Сергей Овчинников, а команду друзей Акинфеева возглавлял Александр Мостовой.

Futurista
вчера в 22:04, ред.
Наконец то Мостовой нашёл какую команду тренировать)...
Гость
