Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов сезона-2025/26 в Серии А

вчера, 18:25

Статистический ресурс Opta оценил шансы команд на чемпионство в Серии А.

Лидером рейтинга является «Интер» (35,9%). Далее следуют «Наполи» (13,7%) и «Аталанта» (12,8%).

В топ-5 также вошли «Рома» (9,9%) и «Ювентус» (8,2%).

ABir
ABir
вчера в 23:23
Не забыть бы этот прогноз до конца чемпионата.
hate.
hate.
вчера в 20:45
С Киву на главном…
Скажите кто-нибудь этому суперкомпьютеру.
Брулин
Брулин
вчера в 19:53
Милан и Юве могут выстрелить. Не верю в Наполи. Парик и тем более Наполи почти не выигрывали 2титула подряд.
Saharudoy
Saharudoy ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 19:45
Тоже очень сомневаюсь в Интере,а Наполи найдёт себе напа ещё и подтвердит чемпионский статус,так как в другие команды уж мало верится,от слово совсем)
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:44
Наполи Милан Лацио тройка лидеров. какая нахер Аталанта, в зоне вылета будет, Рома в районе 10 места. Интер и Юве с такими тренерами тоже в районе лиги конференций. Виола еще может стрельнуть до уровня ЛЧ
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 18:45
А если бы ещё Лукаку не сломался, то сказал бы, что Наполи безоговорочный фаворит.

Удачи Аллегри!!!
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 18:27, ред.
Что-то я сомневаюсь в Интере Киву. По мне, действующий чемпион фаворит.
