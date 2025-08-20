Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов сезона-2025/26 в Серии А

Статистический ресурс Opta оценил шансы команд на чемпионство в Серии А.
Лидером рейтинга является «Интер» (35,9%). Далее следуют «Наполи» (13,7%) и «Аталанта» (12,8%).
В топ-5 также вошли «Рома» (9,9%) и «Ювентус» (8,2%).
Скажите кто-нибудь этому суперкомпьютеру.
Удачи Аллегри!!!
