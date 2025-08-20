Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов сезона-2025/26 в Серии А

1755703546

вчера, 18:25

Статистический ресурс Opta оценил шансы команд на чемпионство в Серии А.

Лидером рейтинга является «Интер» (35,9%). Далее следуют «Наполи» (13,7%) и «Аталанта» (12,8%).

В топ-5 также вошли «Рома» (9,9%) и «Ювентус» (8,2%).