«Вильярреал» договорился с «Челси» о трансфере защитника Вейги

1755707305

вчера, 19:28

Португальский защитник перейдет из английского «Челси» в испанский «Вильярреал».

Клубы договорились о трансфере за 29,5 млн евро, и эта покупка станет для «Вильярреала» рекордной.

Во второй половине прошлого сезона Вейна выступал на правах аренды за итальянский «Ювентус». В составе «Челси» португалец провел 18 матчей, забив 2 мяча и сделав одну голевую передачу.