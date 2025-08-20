 
«Вильярреал» договорился с «Челси» о трансфере защитника Вейги

вчера, 19:28

Португальский защитник Ренато Вейга перейдет из английского «Челси» в испанский «Вильярреал».

Клубы договорились о трансфере за 29,5 млн евро, и эта покупка станет для «Вильярреала» рекордной.

Во второй половине прошлого сезона Вейна выступал на правах аренды за итальянский «Ювентус». В составе «Челси» португалец провел 18 матчей, забив 2 мяча и сделав одну голевую передачу.

Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:42
Отличная сделка.
Купили год назад у Базеля за 14 млн.евро.
Отдали в аренду на пол года в Ювентус за 4 млн.
И теперь продажа за 30 млн.
