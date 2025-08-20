«Вильярреал» договорился с «Челси» о трансфере защитника Вейги

Португальский защитник Ренато Вейга перейдет из английского «Челси» в испанский «Вильярреал».
Клубы договорились о трансфере за 29,5 млн евро, и эта покупка станет для «Вильярреала» рекордной.
Во второй половине прошлого сезона Вейна выступал на правах аренды за итальянский «Ювентус». В составе «Челси» португалец провел 18 матчей, забив 2 мяча и сделав одну голевую передачу.
Купили год назад у Базеля за 14 млн.евро.
Отдали в аренду на пол года в Ювентус за 4 млн.
И теперь продажа за 30 млн.
