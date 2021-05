Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что нападающий не поможет своей команде в заключительном матче сезона против «Эйбара».

Аргентинский футболист пропустил сегодняшнюю тренировку. Сделал это Месси с разрешения главного тренера команды Рональда Кумана.

