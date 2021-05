Пресс-служба «Болоньи» объявила, что нападающий покидает команду.

39-летний форвард выступал за «Болонью» с 2017 года, он является самым возрастным автором хет-трика в истории Серии А. Паласио провёл за «красно-синих» 132 матча, в которых забил 20 голов.

After 132 appearances and 20 goals, Palacio's Rossoblù adventure has come to an end.



Thank you for your wonderful efforts, Rodrigo ❤💙#WeAreOne pic.twitter.com/Wh22bZZW1f