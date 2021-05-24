Мбаппе: «Мы ведём переговоры с ПСЖ о возможном продлении контракта»

Нападающий Килиан Мбаппе рассказал о ситуации с продлением контракта с ПСЖ.
Я хочу побеждать, чувствовать, что я нахожусь в месте, где я действительно могу побеждать, что вокруг меня есть надежный проект. Это самое главное. Спортивный проект имеет первостепенное значение.
Мы ведем переговоры с клубом о возможном продлении контракта, и посмотрим, что произойдет. Я всегда был здесь счастлив, пока что у меня было четыре исключительных года в ПСЖ.
Все знают, что я очень привязан к клубу, включая президента и болельщиков. Я абсолютно уверен, что буду делать всё в правильном порядке. ПСЖ знает, как я привязан к клубу, этому городу и этой стране.
Для Мбаппе остаться в ПСЖ может быть лучшим вариантом, чем уйти в Реал. Единственный минус - низкая конкурентоспособность французской лиги. Монако бы развился в нечто подобное ПСЖ и были стабильно сильны Лион, Марсель и тот же Лилль, то было бы всё по-другому.
Для Мбаппе остаться в ПСЖ может быть лучшим вариантом, чем уйти в Реал. Единственный минус - низкая конкурентоспособность французской лиги. Монако бы развился в нечто подобное ПСЖ и были стабильно сильны Лион, Марсель и тот же Лилль, то было бы всё по-другому.