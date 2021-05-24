ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2020/2021

Мбаппе: «Мы ведём переговоры с ПСЖ о возможном продлении контракта»

24 мая 2021, 09:25

Нападающий Килиан Мбаппе рассказал о ситуации с продлением контракта с ПСЖ.

Я хочу побеждать, чувствовать, что я нахожусь в месте, где я действительно могу побеждать, что вокруг меня есть надежный проект. Это самое главное. Спортивный проект имеет первостепенное значение.

Мы ведем переговоры с клубом о возможном продлении контракта, и посмотрим, что произойдет. Я всегда был здесь счастлив, пока что у меня было четыре исключительных года в ПСЖ.

Все знают, что я очень привязан к клубу, включая президента и болельщиков. Я абсолютно уверен, что буду делать всё в правильном порядке. ПСЖ знает, как я привязан к клубу, этому городу и этой стране.

Все новости
Президент «Лацио»: «Индзаги передумал подписывать новый контракт утром»
Вчера, 23:56 Комментарии3
СлухиНи один клуб не готов сделать Рамосу предложение лучше, чем «Реал»
Вчера, 22:03 Комментарии4
Агент Сильянова: «Продление контракта с „Локо“ на 5 лет — это хороший шаг»
Вчера, 21:40 Комментарии1
Слухи«Барселона» предложила Месси контракт на 10 лет
Вчера, 19:20 Комментарии39
Официально«Локомотив» продлил контракт с защитником Сильяновым
Вчера, 17:33 ФотоКомментарии1
ОфициальноУилшир покинул «Борнмут»
Вчера, 14:03 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 мая в 20:58
Одна нога это не две ноги. Все это слухи и сплетни, для повышения своей цены при продлении контракта. Не более.
vastudio
vastudio
24 мая в 14:29
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    24 мая в 12:40, ред.
    Очень глупо, не стоит губить карьеру как Неймар. Шансы выиграть ЛЧ с ПСЖ уже упущены.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    24 мая в 10:45
    А вроде как одной ногой был уже в Реале.
    Garrincha58
    Garrincha58
    24 мая в 10:20
    сколько можно переговариваться тоесть торговаться неужели ему всё мало ты сначала выиграй ЛЧ или ЗМ а потом торгуйся забивать всяким Амъенам или Анжерам ты горазд, а как ЛЧ сразу в кусты мол болен да и Неймар такой же разводчик богатых шейхов
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    24 мая в 10:14, ред.
    После его интервью ,чёт расхотелось видит его в Реале.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    24 мая в 09:36
    Коронавирус многое изменил. Если раньше Реал, Барселона или Ювентус могли гарантировать финансовую стабильность и как следствие усиление состава самыми топовыми футболистами, то после пандемии какое-то время, а может быть и надолго, наиболее финансово мощными станут именно ПСЖ и Сити, имеющие во владельцах восточных шейхов с практически безграничными финансами.
    Для Мбаппе остаться в ПСЖ может быть лучшим вариантом, чем уйти в Реал. Единственный минус - низкая конкурентоспособность французской лиги. Монако бы развился в нечто подобное ПСЖ и были стабильно сильны Лион, Марсель и тот же Лилль, то было бы всё по-другому.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100