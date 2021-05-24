Мбаппе: «Мы ведём переговоры с ПСЖ о возможном продлении контракта»

Нападающий рассказал о ситуации с продлением контракта с ПСЖ .

Я хочу побеждать, чувствовать, что я нахожусь в месте, где я действительно могу побеждать, что вокруг меня есть надежный проект. Это самое главное. Спортивный проект имеет первостепенное значение.

Мы ведем переговоры с клубом о возможном продлении контракта, и посмотрим, что произойдет. Я всегда был здесь счастлив, пока что у меня было четыре исключительных года в ПСЖ .