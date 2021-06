Патрик Шик забил гол в ворота сборной Шотландии с центра поля

Нападающий сборной Чехии забил красивый гол в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Шотландии.

Форвард увидел, что голкипер шотландцев вышел за пределы штрафной, и решил нанести удар с центра поля. Мяч достиг цели, опустившись за спину вратарю.