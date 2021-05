Дикие истории. «Ривер Плейт» одержал победу в Кубке Либертадорес без вратаря и запасных

Фантастический сюжет из Южной Америки.

Несколько лет назад аргентинский режиссер Дамиан Сифрон явил миру сборник шокирующих киноновелл под названием «Дикие истории». Земляки режиссера из Буэнос-Айреса прошедшей ночью соорудили сюжет, которые вполне мог бы лечь в основу седьмого эпизода «Диких историй»: «Ривер Плейт» вышел на матч группового этапа Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах и без единого запасного. И умудрился одержать победу, которая займет особенное место в истории великого клуба. Но давайте обо всем по порядку.

Экспозиция

Европейский футбол довольно эффективно справляется с угрозой COVID-19: единичные случаи заражений в командах неизбежны, но футбольный маховик движется в заданном темпе, а зрители постепенно возвращаются на трибуны. А вот в Южной Америке вирус не удается держать под строгим контролем, что провоцирует невероятные сюжеты, которые еще пару лет назад можно было представить только в кошмарном сне. Сейчас это часть южноамериканской футбольной обыденности, хотя некоторые истории шокируют даже подготовленную вроде бы публику.

Южноамериканский аналог Лиги чемпионов, Кубок Либертадорес, проводится в условиях борьбы с коронавирусом, который иногда проводит разящие контратаки. Сейчас в Кубке Либертадорес идет групповая стадия — 32 команды разбиты на 8 групп, по две лучшие отправятся в плей-офф турнира, третьи в своих квартетах спустятся в Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы). Все знакомо, все понятно, не правда ли?

В контексте этого разговора нас интересует турнирная ситуация в группе «D», где после четырех туров лидировал бразильский «Флуминенсе» (8 очков), а следом за ним в таблице расположились «Ривер Плейт» (6 очков) и колумбийские «Хуниор» (3) и «Санта-Фе» (2). Пятый тур должен был расставить акценты в турнирной таблице, ведь у колумбийских команд был шанс повернуть Фортуну к себе лицом.

«Хуниор» это и сделал, сенсационно обыграв на выезде лидирующий на тот момент «Флуминенсе», а вот «Санта-Фе» упустил в Буэнос-Айресе грандиозную возможность одержать свою первую победу в текущем розыгрыше. Обескровленный «Ривер Плейт» выглядел легкой мишенью даже для аутсайдера квартета, но отказался от участи жертвы, которая, казалось, была уготована «Миллионерам» самой судьбой.

Завязка

Накануне домашнего матча против «Санта-Фе» в Кубке Либертадорес в «Ривер Плейте» случилась вспышка COVID-19, отправившая на карантин 20 игроков основного состава. Все они, включая четырех вратарей, сдали положительные тесты и оказались вне заявки. В распоряжении Марсело Гальярдо осталось 10 здоровых футболистов, четверо из которых до встречи с «Санта-Фе» не нюхали пороха больших сражений. Для них уникальная игра в Кубке Либертадорес стала дебютной за «Ривер Плейт». Аргентинский клуб обратился в КОНМЕБОЛ с просьбой дозаявить 18-летнего голкипера Лео Диаса в порядке исключения, но получил от чиновников отказ.

Кульминация

Марсело Гальярдо собрал свою команду из того, что было: 10 здоровых полевых игроков, в том числе четверка дебютантов, заняли свои места согласно чрезвычайному штатному расписанию. Разрешилась и вратарская интрига: на последнем рубеже сыграл не до конца залечивший травму бедра, зато сдавший отрицательный тест на COVID-19 ветеран Энцо Перес. Заявка «Ривер Плейта» на матч с «Санта-Фе» выглядит весьма необычно, если не сказать словечко покрепче: 11 полевых игроков в стартовом составе и пустая скамейка запасных.

Другая команда вышла бы на этот матч как на неизбежное заклание, тем более никто бы не бросил камень в «Ривер Плейт», проиграй он в этом матче. У Гальярдо и его парней были другие планы на вечер. «Санта-Фе», похоже, не ожидал такой прыти от «Миллионеров» в дебюте: к 6-й минуте «Ривер» забил свои два мяча, и это был залог успеха. В дальнейшем команда Гальярдо играла от обороны, допустила 22 удара по своим воротам, но дрогнула лишь однажды, когда Келвин Осорио отыграл один мяч в середине второго тайма. В матче, которому предшествовала кадровая катастрофа, «Ривер Плейт» выиграл 2:1.

Герой

Здесь двух мнений быть не может: Энцо Перес — просто космос! Вы наверняка помните этого полузащитника по выступлениям за «Бенфику», «Валенсию» и сборную Аргентины. В частности, Перес вышел в стартовом составе на важнейший матч «Альбиселесте» в новейшей истории — финал ЧМ -2014 против Германии. Сейчас Энцо 35 лет, за «Ривер Плейт» он играет с 2017-го, хотя до сих пор получает соблазнительные (по крайней мере, в финансовом плане) предложения из Европы. Например, в начале этого года мог оказаться в Турции.

🔝 An unforgettable night for @RiverPlate and Enzo Pérez! 🔴⚪🧤 The midfielder put on the gloves and earned #BestOfTheMatch honors as #River topped @SantaFe . pic.twitter.com/z8SghkbYFd

Перес остался в «Ривер Плейте» и принял участие в аттракционе, который запомнит на всю жизнь. Футболист ростом 177 сантиметров с недолеченной травмой отыграл полный матч Кубка Либертадорес на последнем рубеже. Энцо справился с 4 из 5 ударов в створ своих ворот, самоотверженно действовал на выходах и руководил защитой.

Конечно, было заметно, что Перес не является профессиональным голкипером, в некоторых эпизодах сказывалось отсутствие элементарных навыков, но все это компенсировалось старательностью и удачей — куда уж без нее в такой ситуации?! После финального свистка Энцо Перес забрал приз лучшему футболисту матча и сказал несколько слов о своей новой роли:

River Plate had over 20 cases of COVID in their squad ahead of their Copa Libertadores game against Santa Fe, including all the GKs. So midfielder Enzo Pérez, who was injured, started in goal.



River won the game 2-1 when they only had 11 players available and Pérez got MOTM. 🤯 pic.twitter.com/FoMsnZ00TH