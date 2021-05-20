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Дикие истории. «Ривер Плейт» одержал победу в Кубке Либертадорес без вратаря и запасных

вчера, 14:54
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Фантастический сюжет из Южной Америки.

Несколько лет назад аргентинский режиссер Дамиан Сифрон явил миру сборник шокирующих киноновелл под названием «Дикие истории». Земляки режиссера из Буэнос-Айреса прошедшей ночью соорудили сюжет, которые вполне мог бы лечь в основу седьмого эпизода «Диких историй»: «Ривер Плейт» вышел на матч группового этапа Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах и без единого запасного. И умудрился одержать победу, которая займет особенное место в истории великого клуба. Но давайте обо всем по порядку.

Экспозиция

Европейский футбол довольно эффективно справляется с угрозой COVID-19: единичные случаи заражений в командах неизбежны, но футбольный маховик движется в заданном темпе, а зрители постепенно возвращаются на трибуны. А вот в Южной Америке вирус не удается держать под строгим контролем, что провоцирует невероятные сюжеты, которые еще пару лет назад можно было представить только в кошмарном сне. Сейчас это часть южноамериканской футбольной обыденности, хотя некоторые истории шокируют даже подготовленную вроде бы публику.

Южноамериканский аналог Лиги чемпионов, Кубок Либертадорес, проводится в условиях борьбы с коронавирусом, который иногда проводит разящие контратаки. Сейчас в Кубке Либертадорес идет групповая стадия — 32 команды разбиты на 8 групп, по две лучшие отправятся в плей-офф турнира, третьи в своих квартетах спустятся в Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы). Все знакомо, все понятно, не правда ли?

В контексте этого разговора нас интересует турнирная ситуация в группе «D», где после четырех туров лидировал бразильский «Флуминенсе» (8 очков), а следом за ним в таблице расположились «Ривер Плейт» (6 очков) и колумбийские «Хуниор» (3) и «Санта-Фе» (2). Пятый тур должен был расставить акценты в турнирной таблице, ведь у колумбийских команд был шанс повернуть Фортуну к себе лицом.

«Хуниор» это и сделал, сенсационно обыграв на выезде лидирующий на тот момент «Флуминенсе», а вот «Санта-Фе» упустил в Буэнос-Айресе грандиозную возможность одержать свою первую победу в текущем розыгрыше. Обескровленный «Ривер Плейт» выглядел легкой мишенью даже для аутсайдера квартета, но отказался от участи жертвы, которая, казалось, была уготована «Миллионерам» самой судьбой.

Завязка

Накануне домашнего матча против «Санта-Фе» в Кубке Либертадорес в «Ривер Плейте» случилась вспышка COVID-19, отправившая на карантин 20 игроков основного состава. Все они, включая четырех вратарей, сдали положительные тесты и оказались вне заявки. В распоряжении Марсело Гальярдо осталось 10 здоровых футболистов, четверо из которых до встречи с «Санта-Фе» не нюхали пороха больших сражений. Для них уникальная игра в Кубке Либертадорес стала дебютной за «Ривер Плейт». Аргентинский клуб обратился в КОНМЕБОЛ с просьбой дозаявить 18-летнего голкипера Лео Диаса в порядке исключения, но получил от чиновников отказ.

Кульминация

Марсело Гальярдо собрал свою команду из того, что было: 10 здоровых полевых игроков, в том числе четверка дебютантов, заняли свои места согласно чрезвычайному штатному расписанию. Разрешилась и вратарская интрига: на последнем рубеже сыграл не до конца залечивший травму бедра, зато сдавший отрицательный тест на COVID-19 ветеран Энцо Перес. Заявка «Ривер Плейта» на матч с «Санта-Фе» выглядит весьма необычно, если не сказать словечко покрепче: 11 полевых игроков в стартовом составе и пустая скамейка запасных.

Другая команда вышла бы на этот матч как на неизбежное заклание, тем более никто бы не бросил камень в «Ривер Плейт», проиграй он в этом матче. У Гальярдо и его парней были другие планы на вечер. «Санта-Фе», похоже, не ожидал такой прыти от «Миллионеров» в дебюте: к 6-й минуте «Ривер» забил свои два мяча, и это был залог успеха. В дальнейшем команда Гальярдо играла от обороны, допустила 22 удара по своим воротам, но дрогнула лишь однажды, когда Келвин Осорио отыграл один мяч в середине второго тайма. В матче, которому предшествовала кадровая катастрофа, «Ривер Плейт» выиграл 2:1.

Герой

Здесь двух мнений быть не может: Энцо Перес — просто космос! Вы наверняка помните этого полузащитника по выступлениям за «Бенфику», «Валенсию» и сборную Аргентины. В частности, Перес вышел в стартовом составе на важнейший матч «Альбиселесте» в новейшей истории — финал ЧМ-2014 против Германии. Сейчас Энцо 35 лет, за «Ривер Плейт» он играет с 2017-го, хотя до сих пор получает соблазнительные (по крайней мере, в финансовом плане) предложения из Европы. Например, в начале этого года мог оказаться в Турции.

Перес остался в «Ривер Плейте» и принял участие в аттракционе, который запомнит на всю жизнь. Футболист ростом 177 сантиметров с недолеченной травмой отыграл полный матч Кубка Либертадорес на последнем рубеже. Энцо справился с 4 из 5 ударов в створ своих ворот, самоотверженно действовал на выходах и руководил защитой.

Конечно, было заметно, что Перес не является профессиональным голкипером, в некоторых эпизодах сказывалось отсутствие элементарных навыков, но все это компенсировалось старательностью и удачей — куда уж без нее в такой ситуации?! После финального свистка Энцо Перес забрал приз лучшему футболисту матча и сказал несколько слов о своей новой роли:

Мне было непросто, иногда я немного терял ворота, но потом приспособился использовать одиннадцатиметровую отметку в качестве ориентира. Перед игрой я провел несколько занятий с тренером вратарей, утомил его примерно тысячей вопросов и внимательно слушал советы. У меня небольшое повреждение, которое не позволило бы мне сыграть в поле, поэтому я рад, что нашелся способ помочь команде в воротах.

Эпилог

Нет нужды переосмысливать и делать какие-то выводы из этого события. Произошедшее с «Ривер Плейтом» — нечто за гранью здравого смысла и рациональности, выиграть в такой ситуации сродни успешному восхождению на Эверест в шлепках и шортах. Чудеса случаются. Команда Марсело Гальярдо без лидеров, вратарей и запасных футболистов выиграла у команды, которая произвела пять замен в матче и была в полной боевой готовности. И да, эта победа позволила «Риверу» выйти на первое место в группе и приблизить себя к выходу в плей-офф. А мы получили историю, которая шокирует и восхищает.

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Nohcho 1987
Nohcho 1987
сегодня в 03:58
РиверПлейт 2:1 Covid-19
arsenVS
arsenVS
вчера в 15:45
Красавцы ! Вот это и называется командный дух , спортивная злость ! В такой ситуации собраться и показать что настоящие мужчины ! Уважение !
Nohcho 1987
Nohcho 1987
вчера в 15:38
Дух победителя- то, что не хватает некоторым европейским грандам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:10
Не думал,что такое возможно!
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