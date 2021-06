Ампаду — самый молодой игрок в истории Евро, получивший прямую красную

Полузащитник сборной Уэльса был удалён в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против сборной Италии.

Ампаду стал самым молодым игроком (20 лет и 279 дней) в истории чемпионатов Европы, который получил прямую красную карточку.

20y 279d — Ethan Ampadu has become the youngest player in European Championships history to be shown a straight red card, aged 20 years and 279 days. Studs. #EURO2020. pic.twitter.com/nv9pIXqMWF