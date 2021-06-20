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Шансы сборной России на победу на Евро-2020 повысились на 0,6%

вчера, 18:06

Статистический портал Stats Perform AI оценил шансы каждой из сборных на победу на Евро-2020 после 2-го тура группового этапа.

Модель прогнозирования Евро в Stats Perform оценивает вероятность исхода каждого матча (выигрыш, ничья или поражение), используя коэффициенты ставок и рейтинг команды Stats Perform. Шансы и рейтинг основаны на исторических и недавних выступлениях команд. Модель учитывает силу соперников и сложность пути к финалу, используя вероятности исхода матча с составом групп и посевом в стадии плей-офф. Модель Stats Perform Euros Prediction 40 000 раз имитирует оставшуюся часть турнира. Анализируя результат каждого из этих симуляций, модель возвращает вероятность прогресса для каждой команды на каждом этапе турнира, чтобы создать окончательные прогнозы.

По данным портала, фаворитом на победу на чемпионате Европы остаётся сборная Франции. Её шансы повысились с 20,5% до 23,3%. На втором месте расположилась Германии (12,2%), а замыкает тройку Португалия (10,6%). Сборная России делит 12-е место со сборной Швейцарии. Шансы подопечных Станислава Черчесова на победу на Евро-2020 составляют 1,6% (перед началом турнира шансы оценивались в 1%).

Шансы сборной России на победу на Евро-2020 повысились на 0,6%

Ознакомиться с шансами сборных на победу на Евро-2020 перед началом турнира вы можете по ссылке.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ pele1981 (раскрыть)
сегодня в 01:58
О каком ноле идет речь - даже у Турции уже выбывшей из гонки остается 0,01% на удачу))
Анатолий Горячев 1
Анатолий Горячев 1
вчера в 23:40
Только с первой позицией,я считаю, непромахнулись и Македония уверен была ещё до начала ЧЕ у них на последнем месте, не важно сколько шансов насчитали сб России у нас кошка решает.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 23:15
Ну все, теперь чемпионы!
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 22:23
На турков грузите, хороший кэф :)
berda2003
berda2003
вчера в 22:06
стоило у финнов вымучить победу - сразу как шансы взлетели - очень объективный рейтинг...
Futurista
Futurista
вчера в 22:02
Ниже предела статистической погрешности...это практически ноль...
bublikyo
bublikyo ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 21:46
Сетка неудобная
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:12
60%добавили за матч, только вперёд
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 20:53
Должна быть где-то на уровне Словакии
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 20:45
вероятно они повысились после того . как черчесов бутылку с Кока-Колой открыл. по другим его достижениям, наши шансы только понижаются
Знатог
Знатог
вчера в 20:44
Лучше всех играет Италия.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 20:37
Ну уже почти)
G.O.A.T
G.O.A.T
вчера в 20:35, ред.
До Градуса пивка Три Медведя катастрофически не дотягивает.
alexgurzan
alexgurzan ответ Якутск_Спартаковский (раскрыть)
вчера в 20:27
.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 20:13
смешно...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:05
До Евро дал пост, что ловить сборной нечего. Просто смотрите, расслабьтесь и получите удовольствие). С идиотской улыбкой.
lotsman
lotsman ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 19:50
На 0,8%. Ставки ставить опасно.))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:47
Посмотрим завтра на эти шансы.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:35
Ну что жжжж...
Шансы есть , даже больше чем у хохлов на целый ПРОЦЕНТ !
Можно ставить ставки !
Знатог
Знатог ответ Якутск_Спартаковский (раскрыть)
вчера в 19:15
Полтора тоже неплохо. Ну или 1,6. правильно написали.
Igo0rek
Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:14
Ярмоленко в этом сезоне АПЛ провел всего 15 матчей и не забил ни одного гола.
старина
старина
вчера в 19:07
Вперед,к чемпионству!
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
вчера в 19:06
Наша емкость это 0.5 или 0.7😂
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:00
Пока играет Дзюба , шансов нет !
Oplot
Oplot
вчера в 18:54
Какойто бред,у России можно сказать полуфинаиста прошлого ЧМ,шансы должны быть не меньше Испании и Бельгии а то и больше.
valt134
valt134
вчера в 18:38
Какое 12-е место? Какие 1.6? Портал явно нам благоволит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:26
Ну хоть тут можно порадоваться.
alex kim
alex kim
вчера в 18:26
Надеюсь стасик прислушается к Ренату Эктову.
112910415
112910415
вчера в 18:24
растут шансы-то !
это объективное отражение отличной игры ! )
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:24
Объективно у них в составе играют чемпион Англии, лучший бомбардир Гента, один из ведущих игроков Вест Хэма, один из лидеров полузащиты Аталанты, остальные в составах Динамо К и Шахтера, показывающих результаты в ЕК чуть лучше нашего газового монстра с берегов Невы, а остальные по мелочи. И тренирует их Шевченко с богатым футбольным опытом, имеющий ЗМ, а не системный раб Мутко, усач-привозила, проповедующий забросы на Дзюбу и ничего толковее его плешивая головушка не генерирует. Из игроков только Головин топ-уровень, остальные от унижений над Тамбовом и Роторами не могут отвыкнуть, видишь ли на Евро уровень другой
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