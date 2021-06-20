Шансы сборной России на победу на Евро-2020 повысились на 0,6%

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вчера, 18:06

Статистический портал Stats Perform AI оценил шансы каждой из сборных на победу на Евро-2020 после 2-го тура группового этапа.

Модель прогнозирования Евро в Stats Perform оценивает вероятность исхода каждого матча (выигрыш, ничья или поражение), используя коэффициенты ставок и рейтинг команды Stats Perform. Шансы и рейтинг основаны на исторических и недавних выступлениях команд. Модель учитывает силу соперников и сложность пути к финалу, используя вероятности исхода матча с составом групп и посевом в стадии плей-офф. Модель Stats Perform Euros Prediction 40 000 раз имитирует оставшуюся часть турнира. Анализируя результат каждого из этих симуляций, модель возвращает вероятность прогресса для каждой команды на каждом этапе турнира, чтобы создать окончательные прогнозы.

По данным портала, фаворитом на победу на чемпионате Европы остаётся сборная Франции. Её шансы повысились с 20,5% до 23,3%. На втором месте расположилась Германии (12,2%), а замыкает тройку Португалия (10,6%). Сборная России делит 12-е место со сборной Швейцарии. Шансы подопечных на победу на Евро-2020 составляют 1,6% (перед началом турнира шансы оценивались в 1%).

Ознакомиться с шансами сборных на победу на Евро-2020 перед началом турнира вы можете по ссылке.