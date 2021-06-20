Роналду забил 1 гол со штрафных за Португалию на Евро и ЧМ. Было 50 попыток

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вновь не смог отличиться со штрафного в матче Евро-2020.
Любопытно, что футболист 50 раз бил штрафные на Евро и ЧМ, но забил всего один гол.
Недавно Месси обогнал Роналду по количеству голов со штрафных за клубную карьеру.
А вам не приходило в голову что если бьёт постоянно он , значит другие бьют ещё хуже? Своей сборной он не враг и исполняй кто-то лучше, то уверен он уступит. В Реале тоже критиковали за то что не давал бить другим, а с тех пор как он ушёл, что-то никто так и не разродился россыпью голов с точки!
Но самое интересное это кто его критикует - диванные эксперты! Удачи вам в вашем нелёгком деле!
А вам не приходило в голову что если бьёт постоянно он , значит другие бьют ещё хуже? Своей сборной он не враг и исполняй кто-то лучше, то уверен он уступит. В Реале тоже критиковали за то что не давал бить другим, а с тех пор как он ушёл, что-то никто так и не разродился россыпью голов с точки!
Но самое интересное это кто его критикует - диванные эксперты! Удачи вам в вашем нелёгком деле!
Истеричка закатит истерику!!! А Месси за меньшее количество игр уже обогнал его. Уступил бы другому право бить штрафные, выглядел бы достойно!
Истеричка закатит истерику!!! А Месси за меньшее количество игр уже обогнал его. Уступил бы другому право бить штрафные, выглядел бы достойно!
Для его важно внимание
Для его важно внимание
Главное , что он исполняет и к нему внимание.
После 50 попытки забьет и скажет - я лучший исполнитель штрафных .
В чем он лучший , так в реализации пенальти
Тут ему равных нет и не будет
Главное , что он исполняет и к нему внимание.
После 50 попытки забьет и скажет - я лучший исполнитель штрафных .
В чем он лучший , так в реализации пенальти
Тут ему равных нет и не будет
Ни одной игры в Европе и на ЧМ без гола !
Роналду рядом не лежал !
Ни одной игры в Европе и на ЧМ без гола !
Роналду рядом не лежал !
Патамушта дайвер забирает...
Патамушта дайвер забирает...
пусть продолжает
пусть продолжает
Вы его любите? Ему приятно. Вы его ненавидите? Ему еще приятнее. Ведь и то, и другое означает, в сущности одно и то же. Что он в центре внимания. Что он - лучший. А вы - как хотите...
Это если корректно ответить некоторым личностям ниже.
Вы его любите? Ему приятно. Вы его ненавидите? Ему еще приятнее. Ведь и то, и другое означает, в сущности одно и то же. Что он в центре внимания. Что он - лучший. А вы - как хотите...
Это если корректно ответить некоторым личностям ниже.