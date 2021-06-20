Роналду забил 1 гол со штрафных за Португалию на Евро и ЧМ. Было 50 попыток

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вчера, 14:54

Форвард сборной Португалии вновь не смог отличиться со штрафного в матче Евро-2020.

Любопытно, что футболист 50 раз бил штрафные на Евро и ЧМ , но забил всего один гол.

Недавно Месси обогнал Роналду по количеству голов со штрафных за клубную карьеру.