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Роналду забил 1 гол со штрафных за Португалию на Евро и ЧМ. Было 50 попыток

вчера, 14:54

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вновь не смог отличиться со штрафного в матче Евро-2020.

Любопытно, что футболист 50 раз бил штрафные на Евро и ЧМ, но забил всего один гол.

Недавно Месси обогнал Роналду по количеству голов со штрафных за клубную карьеру.

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Все комментарии
БиллиБоб
БиллиБоб
сегодня в 00:20
Не удивлен. Он и за Ювентус бить совершенно не умеет, Буффон бы больше забил. Даже не верится, что есть такие топовые атакующие игроки, которые с 70 с лишним ударов со штрафных забивают только один раз.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 23:12
Уже наверное все понимают, что португальский пенальтист почти во всем проиграл аргентинскому гению! Останется не побежденным только число нырков в штрафной соперника
kts99
kts99
вчера в 23:10
Ну он же не Месси
Per4ick
Per4ick ответ BZHIK (раскрыть)
вчера в 22:04
так если по такой логике думать то все футболисты статисты. сколько тот же Месси бьет штрафных и сколько забивает? очень мало на тех же ЧМ у него 1 гол со штрафного но его почему то зовут королем штрафных
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
вчера в 20:46
Ушла Кристина из реала и Бензема выдал один из лучших своих сезонов за сливочных, но это конечно никак не связано с тем что все предыдущие годы вся команда в том числе и Бензема играли только на личную статистику Радужного что бы ему оставалось только подставлять ножку на острие атаки.
BZHIK
BZHIK ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
А тебе в голову не приходило, почему он постоянно бьет? Он статист, на него команда играет, ему голы нужны, заработать рейтинг. Ну точно он бьет не от того, что больше забивать некому.
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 20:01
Ну с 50 попыток, 1 гол и я бы забил. )
112910415
112910415
вчера в 19:28
дело принципа, однако
Triem
Triem
вчера в 18:46
Это большой удар по его персональным фанатам. Зачем нужна эта новость?!
YVG
YVG
вчера в 18:07
Чалов бы все забил.
Hamman
Hamman
вчера в 17:36
Ишь как набросились! Штрафные видите ли не залетают у Роналду!
А вам не приходило в голову что если бьёт постоянно он , значит другие бьют ещё хуже? Своей сборной он не враг и исполняй кто-то лучше, то уверен он уступит. В Реале тоже критиковали за то что не давал бить другим, а с тех пор как он ушёл, что-то никто так и не разродился россыпью голов с точки!
Но самое интересное это кто его критикует - диванные эксперты! Удачи вам в вашем нелёгком деле!
faneng
faneng
вчера в 17:33
У него техника неправильная, он бьет на силу, а не на точность. Он не закручивает мяч.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:25
Ему самому не стыдно за эту статистику перед партнёрами?! И почему тренер не даёт бить другому?
Истеричка закатит истерику!!! А Месси за меньшее количество игр уже обогнал его. Уступил бы другому право бить штрафные, выглядел бы достойно!
3ton
3ton ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:22
Это условие Роналду , как в сборной , так и в клубе .
Для его важно внимание
3ton
3ton
вчера в 17:21, ред.
Ему плевать на этот показатель .
Главное , что он исполняет и к нему внимание.
После 50 попытки забьет и скажет - я лучший исполнитель штрафных .
В чем он лучший , так в реализации пенальти
Тут ему равных нет и не будет
Elliada
Elliada
вчера в 17:20
Куда тренер смотрит? В сборной много талантливых игроков, выбор есть
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 17:09
Играл бы он в теннис , так хоть залюбись, хоть загордись ; выиграл - хорошо, проиграл - сам виноват. А тут команда все же , и если у тебя масть не идет , дай другим попробовать, ведь что в Юве , что в сборной есть умеющие бить.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:38, ред.
У Акинфеева статистика лучше.
Ни одной игры в Европе и на ЧМ без гола !
Роналду рядом не лежал !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:36
Процент как у школьника!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:32
Дайте любому из сборной 50 попыток - забьют больше одного. Но ведь не дают.
Патамушта дайвер забирает...
112910415
112910415
вчера в 16:23
яркая статистика !
пусть продолжает
juvenale
juvenale
вчера в 16:21
мне кажется даже если бы тренер португальцев 50 раз ударил,то 1 бы забил
Даниил Петров
Даниил Петров
вчера в 16:10
Dobermаn, аргентинский гомик свой гол им забил и он не один играет. и не трется на линии вратарской. где просто ножку и головку надо подставить
Dobermаn
Dobermаn
вчера в 16:06
Роналду в 36 3 гола и 1 передача на евро,пока аргентинский гомик не может Чили обыграть за 6-7 матчей,Рон ставит рекорды😂
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:57
Шнурки не правильно поди завязывает - вот и не получается забить болше голов...
Даниил Петров
Даниил Петров ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 15:54
он любит себя, он эгоист? так пусть играет в теннис, там нет еще 10 человек, которые зависят от его эго и капризов
Брулин
Брулин
вчера в 15:53
Скажи мне лет 10 назад кто-нибудь что Роналду разучится бить штрафные в жизни не поверил бы.
zooveterinar
zooveterinar ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:53
За уши притянутый рекорд,ладно там ,за один турнир,а то пятый ....
ProKop92
ProKop92
вчера в 15:52, ред.
КриРо не боится быть собой. Он не боится сказать, что ему важно быть лучшим, что он готов убить за каждый гол — любой, с пенальти, с линии вратарской. Он жаден, он любит себя. Возможно, он любит себя слишком. Но это его право - право великого.
Вы его любите? Ему приятно. Вы его ненавидите? Ему еще приятнее. Ведь и то, и другое означает, в сущности одно и то же. Что он в центре внимания. Что он - лучший. А вы - как хотите...

Это если корректно ответить некоторым личностям ниже.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:44
Нормальный и еще забивает,не то что некоторые.
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