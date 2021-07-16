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Ларссон: «Наверное, при Витории буду играть чистого десятого номера»

16 июля 2021, 19:11

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о работе с новым главным тренером Руем Виторией и о целях команды на сезон.

Как изменился тренировочный процесс с новым наставником? Пока с командой провел всего три тренировки, но уже понятно, что это совсем другой процесс, совсем другие идеи, другая схема. У меня пока не было личной возможности глобально обсудить с тренером какие-то тактические моменты. Но, думаю, скоро это произойдет.

Витория — компетентный специалист, уверенный в себе, с хорошими лидерскими качествами. Когда человек настолько уверен в своих силах, эта уверенность непременно передается команде.

Как изменятся мои игровые функции? Я полагаю, что изменения будут, но небольшие. Наверное, я чуть больше опущусь и буду играть чистого десятого номера, в отличие от прошлого года, когда играли два нападающих.

Моя личная цель на сезон? Всем понятно, что «Спартак» хочет стать чемпионом. Это и есть моя личная цель.

В июне сообщалось об интересе к Ларссону со стороны одного из ведущих клубов Бундеслиги.

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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
16 июля в 21:27
Это мы будем посмотреть
протон1
протон1
16 июля в 21:11
я как увидел его . сказал легко не будет игрокам спартака. он их точно погоняет. вот такие серьезные люди нужны в клубах.
Ironigor
Ironigor
16 июля в 20:19
Не тормози, играть точно будешь !!!)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 июля в 20:02
Конкуренция большая надо еще и в основу попасть , что бы быть десяткой.
STVA 1
STVA 1
16 июля в 19:58
Время покажет но понятно что Руй вполне компетентный коуч
beefs
beefs
16 июля в 19:23
новая метла уже метет...
x7u6sgbum7bh
x7u6sgbum7bh
16 июля в 19:18
Нужно выполнить эту цель.
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