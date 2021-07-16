Ларссон: «Наверное, при Витории буду играть чистого десятого номера»

Нападающий «Спартака» рассказал о работе с новым главным тренером Руем Виторией и о целях команды на сезон.

Как изменился тренировочный процесс с новым наставником? Пока с командой провел всего три тренировки, но уже понятно, что это совсем другой процесс, совсем другие идеи, другая схема. У меня пока не было личной возможности глобально обсудить с тренером какие-то тактические моменты. Но, думаю, скоро это произойдет.

Витория — компетентный специалист, уверенный в себе, с хорошими лидерскими качествами. Когда человек настолько уверен в своих силах, эта уверенность непременно передается команде.

Как изменятся мои игровые функции? Я полагаю, что изменения будут, но небольшие. Наверное, я чуть больше опущусь и буду играть чистого десятого номера, в отличие от прошлого года, когда играли два нападающих.

Моя личная цель на сезон? Всем понятно, что «Спартак» хочет стать чемпионом. Это и есть моя личная цель.