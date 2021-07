Пресс-служба «Шальке» сообщает, что клуб подписал полузащитника «Кёльна» .

Контракт с хавбеком рассчитан на два сезона.

✍️ Dominick #Drexler has put pen to paper on a two-year deal with the Royal Blues 🙌



Welcome to Schalke, Dominick! 🔵⚪#S04