Футболист «Барселоны» стал жертвой расизма в соцсетях

Полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба пожаловался на расистские оскорбления в социальных сетях.
Среди прочих оскорблений были такие сообщения: «мерзкая обезьяна», «если я увижу тебя, зарежу». Фанаты оставляют подобные комментарии из-за того, что Мориба не может договориться о новом контракте с клубом.
@ilaixmk
…♬ Originalton — Ilaix Moriba
Недавно в Швеции темнокожего игрока дисквалифицировали за расизм.
Складывается впечатление, что тех, кого оскорбляют, не устраивает минимальное количество людей, которые об этом узнали, им надо максимальное количество, поэтому они и привлекают к своей оскорблённой персоне максимальное количество людей, вот такими жалобами...
Какой смысл жаловаться, смешно и глупо жаловаться на социальные сети, никто и никогда не будет искать того, кто кого-то назвал обезьяной...
Многим просто нравится роль униженного и оскорблённого, иначе он попросту не придал бы этому значения, не заострял на этом внимания, "не заметил" и всё, и миллионы не заметили бы, не акцентируя он на это внимания...
Оскорбляют многих, по-всякому, и белых, и рыжих, и худых, и толстых, и лысых, но жалуется только одна категория людей, к которой и имеет непосредственное отношение Илайш Мориба...
Складывается впечатление, что тех, кого оскорбляют, не устраивает минимальное количество людей, которые об этом узнали, им надо максимальное количество, поэтому они и привлекают к своей оскорблённой персоне максимальное количество людей, вот такими жалобами...
Какой смысл жаловаться, смешно и глупо жаловаться на социальные сети, никто и никогда не будет искать того, кто кого-то назвал обезьяной...
Многим просто нравится роль униженного и оскорблённого, иначе он попросту не придал бы этому значения, не заострял на этом внимания, "не заметил" и всё, и миллионы не заметили бы, не акцентируя он на это внимания...
Оскорбляют многих, по-всякому, и белых, и рыжих, и худых, и толстых, и лысых, но жалуется только одна категория людей, к которой и имеет непосредственное отношение Илайш Мориба...
А эти все жалобы - "вот меня назвали обезьяной, как теперь мне с этим жить" - больше похожи на попытку привлечь к себе внимание. Играй так, чтобы тебя называли в восхитительных тонах и проблем никаких не будет с расизмом.
А эти все жалобы - "вот меня назвали обезьяной, как теперь мне с этим жить" - больше похожи на попытку привлечь к себе внимание. Играй так, чтобы тебя называли в восхитительных тонах и проблем никаких не будет с расизмом.