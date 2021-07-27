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Футболист «Барселоны» стал жертвой расизма в соцсетях

27 июля 2021, 11:16

Полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба пожаловался на расистские оскорбления в социальных сетях.

Среди прочих оскорблений были такие сообщения: «мерзкая обезьяна», «если я увижу тебя, зарежу». Фанаты оставляют подобные комментарии из-за того, что Мориба не может договориться о новом контракте с клубом.

@ilaixmk

♬ Originalton — Ilaix Moriba

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 21:36
ух уж эти рэперы,совсем в школе учиться не хотят. Он что ли Дарвина не читал,что все человеки произошли от обезьяны и только Месси был аннунаком.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
27 июля в 22:10
поумнели негры... как говорится главное словить хайп - расизм. Попросил своих шоколадных что бы они ему в соцсетях написали угрозы и оскорбления,теперь весь мир узнал,что эта дворняжка играет за Великую Барсу.
протон1
протон1
27 июля в 20:25
Кажется темнокожие не перестанут обижаться на комментарии 12-летних школьников
dzvinka
dzvinka
27 июля в 18:24
как я проверяю соц.сети:

ах, да у меня их нет))) я не проверяю)) ахахахахах
youtomee
youtomee ответ 13 RUS (раскрыть)
27 июля в 17:35
как можно не понять суть новости, которая изложена в 2 простых предложениях?
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
27 июля в 17:01
Да на фиФа он нужен?
Один вред за все игры?
13 RUS
13 RUS
27 июля в 16:43
Если не может продлить контракт значит всё разисм? Идиотизм!
aventure61
aventure61
27 июля в 16:12
чего обижаться если это правда, обезьяна и есть обезьяна,в случае с мориба ёщё ленивая и обидчевая.надеюсь барса поскорее избавится от него. пусть валит в апл-они любят валятля в ногах у обезьян.
Champion000
Champion000
27 июля в 15:52, ред.
Обэма, был бы ты человеком))
zsb1961
zsb1961
27 июля в 15:26
Нечего сидеть в соцсетях.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
27 июля в 15:25
Ну если он считает себя обезьяной, то это его проблема. Меня назовут белым медведем, я и не обижусь)))) А вообще, задолбали с этой темой.
антон михайловский
антон михайловский
27 июля в 14:33
эти чернокожие такие неженки
Legend 6
Legend 6 ответ Шишанутый (раскрыть)
27 июля в 14:30
В Реал?🤣🤣🤣
Leha-ha50
Leha-ha50
27 июля в 14:29
Таким уж тебя мама родила .....терпи.
Alexnvr
Alexnvr ответ eleven LC (раскрыть)
27 июля в 14:17
наверно не многие поняли что суть не в электроприборе)))))))
Q-J-G
Q-J-G ответ David Young (раскрыть)
27 июля в 14:04
Я не написал, что невозможно вычислить, я написал:
никто и никогда не будет искать того, кто кого-то назвал обезьяной...

По поводу вычислить, если не глупый, то никто и никогда не вычислит, но вычислить возможно при определённых условиях, тем более, если написавший комментарий не принимает меры предосторожности...

И нет там никакого расизма, обозвали бы белого, это не расизм, обозвали бы рыжего это также не расизм, и обозвали эго не за цвет кожи, а за то, как он себя ведёт в отношении с клубом... Не надо искать расизм там, где его нет...

А вообще, посмотрите внимательно видео, где всё снято на показ, и по его выражению лица не видно, что он очень расстроен, я вижу игру одного актёра, которому нравится привлекать внимание к своей персоне, даже таким способом, как акцентируя внимание на том, что его обозвали обезьяной...
Шишанутый
Шишанутый
27 июля в 13:53
Раз такое отношенее от фанатов то конечно не продлять контаркт с клубом. Давай к нам в Реал Илайш и утреш нос Барсе!
David Young
David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
27 июля в 13:40
Дело в том что не все готовы молча получать такое и ничего не делать по этому поводу.

Вы очень ошибаетесь если считаете что различные аморальные и/или противозаконные высказывания никогда не приносят реальных проблем, или что невозможно вычислить кто что написал - очень даже возможно, хотя есть и исключения. Так что здесь полное молчание никак не посодействует тому чтобы остановить таких людей в том что касается действий такого рода, тогда как если сообщить о случившимся можно сделать так чтобы у людей готовых такое писать был страх возмездия, и они в принципе хотя бы иногда платили цену за такое.

То что многие не заметили бы подобное или не придали бы значение не означает что все считают правильным так к такому относиться, и не означает что это самый лучший способ противостоять расизму и другим вещам такого рода. То что жалуется только одна группа людей - это неправда.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
27 июля в 13:36
Главное, что в самой демократичной демократии - в СШП - в родной луизианщине, каролинщине и алабамщине - уже есть целые расово чистые поселения,
освобожденные доблестными смуглыми братьями от расово неполноценных снежков и белой плeceни :))
realdogge the gunner
realdogge the gunner
27 июля в 13:30
Никогда такого не было и вот опять(
Бен Зопилой
Бен Зопилой
27 июля в 13:23
А Вася стал жертвой васизма!
А Маша стала жертвой машины!
А Коля стал жертвой колита!
А Петя... щас уточним насчёт петинга...
Союзник противников
Союзник противников ответ eleven LC (раскрыть)
27 июля в 12:55
Телек,или негр?Если ты жену наедине с телеком оставляешь,то это относительно безопасно...
Союзник противников
Союзник противников
27 июля в 12:54
В Явропе это невозможно(по версии отечественной либерастии),мамой клянусь!
Все мы жертвы не расизма,а простого диби?лизма.
Caniggia
Caniggia
27 июля в 12:49
В соцсетях оскорбляют всех поголовно будь ты хоть ангел во плоти. Надо быть очень тупым, чтобы на это жаловаться, да ещё выбивать себе контракт пожирнее в 18(!!!) лет в одном из лучших клубов мира. И что он хотел о себе услышать в соцсетях после этого? Заслужил - получи и не надо строить из себя очередную несчастную жертву расизма, был бы ты блондин - узнал бы не меньше о себе нового из соцсетей.
нечитайло
нечитайло
27 июля в 12:39
Всех на колени
Дима Логинов
Дима Логинов
27 июля в 12:37
Мне японцы понравились. Тихо, молча аннулировали спонсорский контракт с Гризманном и никаких жалоб не высказали. Француз миллионы евро потерял за свой длинный язык - это самое лучшее наказание при расизме. Теперь сто раз подумает, прежде чем что-то говорить.
А эти все жалобы - "вот меня назвали обезьяной, как теперь мне с этим жить" - больше похожи на попытку привлечь к себе внимание. Играй так, чтобы тебя называли в восхитительных тонах и проблем никаких не будет с расизмом.
4RT
4RT
27 июля в 12:37
Нытик - вымогатель
Zenit_84
Zenit_84
27 июля в 12:29
Обидно, досадно
Опасный хулиган
Опасный хулиган
27 июля в 12:22
что этот ниггер себе позволяет?
eleven LC
eleven LC
27 июля в 12:17
Сижу как то с другом в баре,вдруг смотрю в окно а там негр тащит телик,ну прям как мой,позвонил жене,спросил-нет,мой дома на огороде работает!
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