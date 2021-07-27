Футболист «Барселоны» стал жертвой расизма в соцсетях

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27 июля 2021, 11:16

Полузащитник «Барселоны» пожаловался на расистские оскорбления в социальных сетях.

Среди прочих оскорблений были такие сообщения: «мерзкая обезьяна», «если я увижу тебя, зарежу». Фанаты оставляют подобные комментарии из-за того, что Мориба не может договориться о новом контракте с клубом.

Недавно в Швеции темнокожего игрока дисквалифицировали за расизм.