«Селтик» объявил о подписании Джо Харта

«Селтик» на официальном сайте объявил о подписании голкипера «Тоттенхэма» Джо Харта.
Контракт с Хартом заключен на три года. Также клуб сообщил о приобретении полузащитника «Кристал Пэлас» Джеймса МакКарти.
Ранее стало известно, на что пошел Харт ради перехода в «Селтик».
Надеюсь, Джо вернётся в клуб на какую-нибудь административную должность через несколько лет, эх, скучаю до сих пор...
Надеюсь, Джо вернётся в клуб на какую-нибудь административную должность через несколько лет, эх, скучаю до сих пор...