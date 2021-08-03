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«Селтик» объявил о подписании Джо Харта

вчера, 18:34

«Селтик» на официальном сайте объявил о подписании голкипера «Тоттенхэма» Джо Харта.

Контракт с Хартом заключен на три года. Также клуб сообщил о приобретении полузащитника «Кристал Пэлас» Джеймса МакКарти.

Ранее стало известно, на что пошел Харт ради перехода в «Селтик».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 20:59
В свое время был очень хорош
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:25
Удачи 100 сухих матчей!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:18
Удачи в новом клубе.
allemz
allemz
вчера в 18:53, ред.
Удачи Джо, после 12 лет в клубе из-за хотелок Пепа он был выставлен за дверь, с тех пор карьера по наклонной пошла, наверное долго не мог оправиться от такого "удара в спину", в любому случае успехов ему. Не очень приятно вспоминать как уходил из клуба, обошлись с ним несправедливо, как с дешёвой собакой. Конечно, ничего против Эдерсона не имею, но могли бы сохранить Джо вторым номером или тренером вратарей, но нет, физруку надо было показать свой колхозный "характер" в дебютном сезоне типо "я так захотел" купив Браво с дырявыми шортами, мля, гений, без слов..
Надеюсь, Джо вернётся в клуб на какую-нибудь административную должность через несколько лет, эх, скучаю до сих пор...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:38
Удачи ему в новой команде!
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