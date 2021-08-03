«Селтик» объявил о подписании Джо Харта

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вчера, 18:34

«Селтик» на официальном сайте объявил о подписании голкипера «Тоттенхэма» .

Контракт с Хартом заключен на три года. Также клуб сообщил о приобретении полузащитника «Кристал Пэлас» .

Ранее стало известно, на что пошел Харт ради перехода в «Селтик».