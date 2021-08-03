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Переход Шомуродова — в топ-10 самых дорогих трансферов азиатских игроков

вчера, 10:45

«Рома» официально объявила о трансфере нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова.

Римский клуб заплатил за переход форварда 17,5 млн евро, что является девятым самым дорогим трансфером в истории футболистов из Азии. Первое место в данном списке занимает трансфер Сои Накадзимы из «Портимоненси» в «Аль-Духаиль» за 35 млн евро, вторую строчку занимает переход Хын-Мин Сона из «Байера» в «Тоттенхэм» за 30 млн евро, а третью — трансфер Хидетоси Накаты из «Ромы» в «Парму» за 28,4 млн евро.

Переход Шомуродова — в топ-10 самых дорогих трансферов азиатских игроков

После перехода Шомуродов дал интервью на русском языке пресс-службе «Ромы».

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Samuelsen (раскрыть)
вчера в 21:25
Географически - в Азии. А в УЕФА, как и Турция, потому, что остальные азиатские сборные не хотят с ними играть.
kts99
kts99
вчера в 18:44, ред.
Шома красавец. Может вырасти в топ футболиста. Удачи.
УЕСКА
УЕСКА ответ Ozabot (раскрыть)
вчера в 16:30
Чувак в расцвете карьеры уехал из Европы на заработки в Катар. Чему тут удивляться? Деньги для него важнее футбола. Тут удивляет зачем его Порту купил из чемпионата Катара ведь понятно было что он там деградировал.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 14:45
Узбеки скоро будут играть лучше чем наши древесины,да и кроме рукоблюда Дзюбы походу некому играть у нас
Борислaв
Борислaв
вчера в 12:56
Удачи ему!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:55
Шоме удачи, так держать.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:53
По нынешним расценкам Наката был бы самым дорогим! Отлично играл как за Рому так и за Парму!
А по нынешним реалиям рад за Шому!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:19
Даже узбеки в ходу а мы целыми днями нахваливаем древесину дзюбу
Ozabot
Ozabot
вчера в 12:05
Что-то парень с первой строчки совсем потерял свою стоимость. Что с ним стало-то? Вроде на пике формы должен быть по возрасту.
dok66
dok66
вчера в 12:02
Удачи ему в Роме . Амбиции судя по всему у клуба большие .
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 11:56
Катёнок молодец 👍.Спасибо за искренние поздравления. Дай бог здоровья и удачи в жизни.
Samuelsen
Samuelsen
вчера в 11:49
Не понятно, что в списке делает Даббур. Он Израильтянин, а значит к Азии отношения не имеет.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:43
Хорошо что Ростов получит 15% от суммы трансфера
ОПС
ОПС
вчера в 11:43
Молодец! Удачи в игре.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ swed27 (раскрыть)
вчера в 11:16
Он играл в России. Но успех больше всё же у узбеков.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:05
Можно только порадоваться за Элдора Шомуродова и пожелать ему удачи, одним словом: Молодец!
swed27
swed27 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:00
Причем тут наш футбол?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:58
Наката был суперским игроком, уже прошло лет 20, а уже тогда его покупали за 28 лямов)
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:54
Следующий переход будет рекордным !!! )
Cat01
Cat01
вчера в 10:50
Желаем удачи и побед
drug01
drug01
вчера в 10:49
Это успех нашего футбола
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:48
Шома далеко пойдёт!
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