Переход Шомуродова — в топ-10 самых дорогих трансферов азиатских игроков

«Рома» официально объявила о трансфере нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова.
Римский клуб заплатил за переход форварда 17,5 млн евро, что является девятым самым дорогим трансфером в истории футболистов из Азии. Первое место в данном списке занимает трансфер Сои Накадзимы из «Портимоненси» в «Аль-Духаиль» за 35 млн евро, вторую строчку занимает переход Хын-Мин Сона из «Байера» в «Тоттенхэм» за 30 млн евро, а третью — трансфер Хидетоси Накаты из «Ромы» в «Парму» за 28,4 млн евро.
После перехода Шомуродов дал интервью на русском языке пресс-службе «Ромы».
А по нынешним реалиям рад за Шому!
А по нынешним реалиям рад за Шому!