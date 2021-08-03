Переход Шомуродова — в топ-10 самых дорогих трансферов азиатских игроков

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вчера, 10:45

«Рома» официально объявила о трансфере нападающего «Дженоа» .

Римский клуб заплатил за переход форварда 17,5 млн евро, что является девятым самым дорогим трансфером в истории футболистов из Азии. Первое место в данном списке занимает трансфер из «Портимоненси» в «Аль-Духаиль» за 35 млн евро, вторую строчку занимает переход из «Байера» в «Тоттенхэм» за 30 млн евро, а третью — трансфер из «Ромы» в «Парму» за 28,4 млн евро.

После перехода Шомуродов дал интервью на русском языке пресс-службе «Ромы».