«Рома» объявила о подписании Шомуродова

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сегодня, 00:29

«Рома» на официальном сайте объявила о подписании нападающего «Дженоа» .

Контракт с 26-летним узбекским форвардом подписан на 5 лет — до конца июня 2026 года.

Напомним, что Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году.

Ранее стало известно, кто заменит Шомуродова в «Дженоа».