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«Рома» объявила о подписании Шомуродова

сегодня, 00:29

«Рома» на официальном сайте объявила о подписании нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова.

Контракт с 26-летним узбекским форвардом подписан на 5 лет — до конца июня 2026 года.

«Рома» объявила о подписании Шомуродова

Напомним, что Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году.

Ранее стало известно, кто заменит Шомуродова в «Дженоа».

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ bacek15 (раскрыть)
сегодня в 12:01
Извиняюсь за вмешательство. Узбекистане есть господдержка клубов в высшей и первой лиге.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 11:00
Ай да молодец родной Шома.
Верим в тебя, успехов и здоровья. Радуй любителей футбола голами.Вес Узбекистан будет молиться за тебя и держать кулаки.Пардон ☝️!!!Ромы стало на 30 млн фанатов больше.
bacek15
bacek15 ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 10:33
А в Узбекистане тоже есть господдержка клубов в высшей лиге или нет?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:22
Вот это да, а говорили в аренду. Молодец, Элдор
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 09:02
Не был он никогда сильнейшим и близко,а сейчас,ну если только в сотню сильнейших наверное войдёт...
azkan
azkan ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
сегодня в 08:57
Не соглашусь. Он был сильнейшим и сейчас один из сильнейших.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:56
Удачи в новой команде и вписаться в коллектив.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 08:51
Имя уже заработало все,что можно,теперь на дно...
A.S.A
A.S.A ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
сегодня в 08:48
Согласен с вами,что Моур не блещет в последнее время, но в свое время он сделал себе имя,теперь это имя работает на него
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 08:21


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Ozabot
Ozabot
сегодня в 08:08
Хорош парень! Удачи ему.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:58
Молодец Элдор, удачи тебе в Роме.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 07:53
А кто такой Нурлан Собуров ??
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 07:50
Когда уж Моур одним из сильнейших то был,в последних местах где работал,занимался сбором денег от неустойки за разрывы контрактов
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 07:28
Молодец! Удачи. С Моуриньо сработатся нелегко
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:22
Рад за земляка! Молодец! Своим трудом и стремлением добился это приглашение в большой клуб да еще и к одному из сильнейших тренеров мира! Удачи Эльдору!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:17
Молодец. Удачи б/у ростовчанину. Буду смотреть, как у него пойдут дела.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:30
А наших не зовут
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:45
Удачи Элдору!
memphis
memphis
сегодня в 05:25
Нурлан Сабуров перешел из StandUp в ЧБД
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:19
Элдор заслуживает. Удачи
протон1
протон1
сегодня в 05:00
есть тут блог. где можно свои мысли выложить как блогеру о футболе? думаю я бы справился.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:54
Пан или пропал
нечитайло
нечитайло
сегодня в 04:49
Растет парниша
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 04:30
Азмун где то на трубе курит!!!
Удачи.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:24
Давай , Элдор, жги в Роме. Надеюсь у тебя все получится.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:28
Желаю проявить себя в Риме
swed27
swed27
сегодня в 03:24
Удачи в новом клубе
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 02:45
Шома молодец из одного моего любимого клуба транзитом в другой,очень хотелось бы посмотреть в Роме связку Азмун Шома но Зенит как всегда сгубит пацана
протон1
протон1
сегодня в 01:57
Фактически за год - из Ростова в Рому. Молодец!
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