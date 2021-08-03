«Рома» объявила о подписании Шомуродова

«Рома» на официальном сайте объявила о подписании нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова.
Контракт с 26-летним узбекским форвардом подписан на 5 лет — до конца июня 2026 года.
Напомним, что Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году.
«Рома» на официальном сайте объявила о подписании нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова.
Контракт с 26-летним узбекским форвардом подписан на 5 лет — до конца июня 2026 года.
Напомним, что Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году.
Они еще 2019 познакомились в Москве, когда Жозе прилетел посмотреть хоккей!
Вот не знал что он любитель хоккея)
И спасибо соккерчанам ру за поддержку нашего первого узбекского футболиста, который будет выступать за топ команду Европы!
Ждал этот момент. Думал, что же они тянут с результатами медосмотра. Даже какие то сомнения пошли)
Но можно уже официально поздравить Элдорчика!
Благодаря ему будут знать о наших футболистах. И надеюсь, что это очень положительно подействует на дальнейшее развитие футбола в Узбекистане в целом и детского футбола в частности. Поднимет мотивацию молодых футболистов!
Удачи Шоме и чтобы без травм!
Они еще 2019 познакомились в Москве, когда Жозе прилетел посмотреть хоккей!
Вот не знал что он любитель хоккея)
И спасибо соккерчанам ру за поддержку нашего первого узбекского футболиста, который будет выступать за топ команду Европы!
Ждал этот момент. Думал, что же они тянут с результатами медосмотра. Даже какие то сомнения пошли)
Но можно уже официально поздравить Элдорчика!
Благодаря ему будут знать о наших футболистах. И надеюсь, что это очень положительно подействует на дальнейшее развитие футбола в Узбекистане в целом и детского футбола в частности. Поднимет мотивацию молодых футболистов!
Удачи Шоме и чтобы без травм!