ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадкаЗаграница: трансферыИталия. Серия А 2021/2022

Выходил у Карпина справа в защите, а теперь очаровал Моуриньо. Экс-форвард «Ростова» покоряет Италию

вчера, 15:30
00:00 / 00:00

Элдор Шомуродов — в «Роме».

Позднее зажигание

У каждого футболиста свой путь развития. Одни заявляют о своих талантам в юном возрасте и быстро достигают проектных мощностей, другие не демонстрируют ошеломляющих темпов прогресса, улучшают себя медленно и осторожно. Шомуродов — точно не из «ранних». Элдор только в 19 лет попал во взрослую команду «Машала», а первый заметный сезон в карьере за «Бунедкор» сыграл в 21.

Шомуродову было 22 года, когда он перебрался в Россию, но заявил о себе в «Ростове» узбекский форвард еще через 2 года. В РПЛ он дебютировал при Кучуке, в основном выходил на замены, причем играл не только в центре нападения, но и на флангах. С приходом на тренерский мостик «желто-синих» Карпина Элдор продолжал большую часть времени проводить на скамейке, хотя в концовке дебютного сезона в составе «Ростова» разразился дублем в ворота умирающего «Тосно».

Был момент, когда Шомуродов хотел уйти в аренду за игровой практикой (рассматривался вариант с тульским «Арсеналом»), но «Ростов» отказался от этой идеи. За год до того, как форварда прорвало в РПЛ, и за два года до его переезда в Италию, Шомуродов сыграл в Кубке России против «Сызрани» на позиции правого латераля. Любопытно, что после того матча Карпин стал больше доверять Элдору, выпуская его преимущественно в центре нападения.

В двух первых сезонах за «Ростов» Шомуродов забил только 6 голов, но уже начал выделяться: дважды огорчил «Краснодар», положил победный «Спартаку» в плавательной шапочке. Сезон 2019/20 стал прорывным — 11 голов и 7 ассистов в 28 матчах. Вот только 10 из 11 голов Элдор заколотил в стартовых 12 турах РПЛ, на оставшиеся 16 матчей оставил только 1 гол. Не забивал он и на старте следующего сезона, так что трансфер в «Дженоа» за 7.5 млн евро стал благом для «Ростова» на тот момент.

Быстро освоился в Италии

В Серии A Шомуродов доказал, что не растерял своих сильных качеств и усилился новой мотивацией, без которой остался в свои последние месяцы в «Ростове». Элдор попал в топ-чемпионат в 25 лет — правильный возраст, чтобы принять такой вызов. Шомуродов был успешно катапультирован в итальянский футбол, и пусть звездой «Дженоа» с первых матчей не стал, тренерский штаб и болельщики остались довольны и уровнем новичка, и его стремлением как можно скорее пройти адаптацию.

Как мы уже выяснили, Элдор не из тех, кто «пришел, увидел, победил», но и двух лет, как в «Ростове», ему бы никто не дал. В «Дженоа» хватило трех-четырех месяцев, чтобы стать незаменимым игроком, а в концовке Серии A узбек разразился голевой серией — 5 голов в 6 матчах. Огорчил «Специю», «Лацио», «Аталанту» (дублем) и «Кальяри». Именно ударный финиш сезона послужил отличным промо, привлек именитых покупателей и поспособствовал переходу в «Рому».

Трансфер Шомуродова в «Рому» — в топ-10 самых дорогих переходов футболистов из Азии

«Рома» заплатила 17.5 миллионов евро, из этой суммы около 1.5 миллионов достанутся «Ростову» в качестве бонусов, прописанных при переходе в «Дженоа». Сами «грифоны» тоже в хорошем наваре, потребовалось всего 10 месяцев, чтобы удвоить трансферную стоимость форварда. Переход Шомуродов вошел в топ-10 трансферов азиатских футболистов за всю историю. Приятное достижение.

Пример Элдора весьма показателен и должен стать назиданием для российских футболистов, которые на словах хотят в Европу, но крутят носом, если их зовут середняки топ-лиг. «Дженоа» — приличный трамплин, Шомуродову хватило 10 месяцев, чтобы пойти на повышение, а в недавнем прошлом у «грифонов» был еще более выдающийся кейс. Помните Кшиштофа Пентека? Его «Дженоа» приобрел за 4.5 миллиона у польской «Краковии», а через полгода продал «Милану» за 35.

Шомуродов — новый Джеко

У «Ромы» большие планы на Шомуродова, взгляните хотя бы на продолжительность контракта: Элдор связал себя с «волками» до 2026 года, когда ему будет уже 31. А если вы заглянете в социальные сети римлян, то там все пестрит Шомуродовым: его встречают, как большую звезду. Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту уверен, что клуб и футболист сделали правильный выбор:

Эльдор – нападающий с огромным потенциалом. Он очень хочет проявить себя в «Роме», отлично выступая в лиге, с которой он уже хорошо знаком. Это желание, а также качества Шомуродова подходят нашему тренеру Жозе Моуриньо. Поэтому мы очень рады, что можем поприветствовать его в этом клубе.

Сам трансфер в «Рому» до сих пор немножко шокирует, ведь еще год назад Шомуродова играл против «Тамбова» и «Уфы» в РПЛ. А теперь мы констатируем, что у Элдора есть все шансы стать первым номером в атаке «волков». Джеко 35 лет, и у него последний год контракта. Не исключено, что ветеран покинет команду до конца трансферного окна. Есть еще Борха Майораль, который в прошлом сезоне забил 17 голов за «Рому» в Серии A и Лиге Европы, но испанец сопоставим по классу с Шомуродовым.

А при прочих равных Жозе Моуриньо сделает ставку на Элдора, так как его будущее связано с «Ромой», в то время как трансфер Майораля принадлежит мадридскому «Реалу», Борха выступает за «волков» на правах аренды. Кроме того, в командах Моуриньо форвард — это не просто человек, который забивает голы, для Жозе это всегда важнейшая тактическая фигура. Шомуродов — умный и прилежный парень, который четко следует инструкциями и проделывает уйму черновой работы. Ждем, что через полгодика Моуриньо пообещает выиграть Серию A, если в его распоряжении будет 11 Элдоров.

Официально«Селтик» объявил о подписании Джо Харта
Вчера, 18:34 ВидеоКомментарии5
Официально«Дженоа» подписал чемпиона Европы в составе сборной Италии
Вчера, 11:42 Комментарии4
Официально«Эйбар» объявил о трансфере защитника «Леванте»
Вчера, 11:16 ФотоКомментарии2
Переход Шомуродова — в топ-10 самых дорогих трансферов азиатских игроков
Вчера, 10:45 ФотоКомментарии22
Официально«Монако» объявил о трансфере полузащитника «Лиона»
Вчера, 10:16 ФотоВидеоКомментарии6
Официально«Рома» объявила о подписании Шомуродова
Вчера, 00:29 ФотоКомментарии49
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 08:44, ред.
Когда уже нашими будем гордиться. Не стремятся выехать и продолжают вариться в РПЛ, в статусе продающих надежды. Надеемся на взлёт молодёжи Динамо и Пиняева. Шапи своё уже видимо прое... л. Шоме успехов, будем следить и радоваться!
drive45
drive45
вчера в 21:56, ред.
Хороший парень, спорцмен, образец доя многих наших футболистов. Удачи и прогресса ему в новой команде.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 18:33
Красавчик. А мог бы в Зенит за бабки
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:48
Сразу было видно, что у парня большое будущее.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 16:34
В будущем перейдет в юве
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:05
Все, это закладывается с детства и уж точно не от сытой жизни. Хотелось бы, чтобы у парня получилось в новом клубе. Новый вызов для футболиста.
Быть может новому поколению игроков Шома станет примером для роста. Будет трудно. Но разве до этого ему было легко?
shlomo
shlomo
вчера в 15:40
Спасибо за статью....ну что, пару лет назад никто в здравом уме не поверил бы в этот трансфер... да уж.... Эльдор молодец... а так, переход Шомуродова в Рому это, не что иное как, идеальный пример карьерного и экономического планирования...... такой вывод можно сделать, если полностью довериться его представителям. ... они рассуждали о перспективах и будущем Эльдора, когда он ещё сидел на скамейке Ростова у Карпина, а тренер как мог пытался найти ему позицию в составе.... кстати, стоимостью Эльдора этим летом также интересовались в Юве.... вряд ли 26-летний нападающий готов к такому гранду уже сейчас, но, учитывая, какую скорость карьерного роста он набрал, можно ждать игрока в Турине уже следующим летом.....
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 15:38
Правильный пацан. Скромный и трудолюбивый.
Пока некоторые "звезды" РПЛ на камеру др..чат,другие шаг за шагом покоряют серию А.
Удачи ему в Риме! Будем следить и поддерживать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100