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Тренер «Бенфики»: «„Спартак“ на ходу, но мы готовы и верим в свои силы»

вчера, 20:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика20:00 Не начался

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш порассуждал о предстоящем матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча состоится завтра, 4 августа.

Обе команды амбициозные, мы приложим все усилия, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. «Спартак» уже провёл два матча в сезоне, они на ходу – но это не совсем моё дело. Мы готовы к сезону, провели большую работу – к игре подходим со всей ответственностью и верим в свои силы. Надеемся, что покажем если не лучший, то хотя бы достойный футбол.

Стратегически отмена правила выездного гола не имеет для меня значения – было бы странно выходить на матч, надеясь только на гол в гостях. Мы хотим победить в целом. Что касается того, будем ли мы играть в три защитника, то в прошлом году мы действовали так в ответственных матчах, но это не значит, что завтра мы будем играть так. Мы тренировали и схемы с 4 защитниками, главное – сохранить структуру с тремя атакующими футболистами в атаке.

Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак», если пройдёт «Бенфику».

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 23:31, ред.
Соболев нырнет может один гол с пенальти и забьют.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:31
Ничего обреченного он не сказал,все по факту расписал
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ YVG (раскрыть)
вчера в 22:30
Чего там Рубин показал???Отбивались весь матч,забили дурака,Спартак возил вас по полю,но не смог забить.О чем это говорит???Рубину страшно везло в том матче и всё!!!
dеigandre
dеigandre
вчера в 22:30
На ходу: 2 матча, 0 голов с игры. Дикий ход
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:28
Нужна хотябы ничья!
sv_1969
sv_1969 ответ Zenit_84 (раскрыть)
вчера в 21:35
Матч покажет!
minai
minai
вчера в 21:29
Жезуш прям как то обречённо заговорил. Если Бенфика проиграет до матча, это их проблемы.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:19
По-любому Бенфика фаворит, в остальном удачи нашим
протон1
протон1
вчера в 21:14
Вперёд Спартак! Шансов немного, соперник сильнее, но мы верим!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 21:13
Жезуш дальше кубка матчевского не смотрел
YVG
YVG
вчера в 21:01
Рубин показал на каком ходу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:59
Ай да посмотрим, ай да завтра, ай да матч !!!
Вот это да , вот это Спартак !!!)
Жорже Жезус .
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:47
Завтра увидим, кто на ходу, и у кого какие силы...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 20:47
На каком ходу?
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