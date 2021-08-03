Жоау Мариу: «Ни мы, ни „Спартак“ – не фавориты»

Полузащитник «Бенфики» порассуждал о предстоящем матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком».

От матча самые большие ожидания, он будет напряженным. Я рад вернуться в Москву, здесь я провёл хорошее время, а выход на поле для нас очень волнителен – это будет первый матч сезона. Я поиграл в разных странах, так что спокойно отношусь к тому, что первый матч сезона – в еврокубках. С нетерпением жду начала встречи. Я нормально чувствую себя в «Бенфике», отношения с партнёрами хорошие. А судьба матча необязательно решится завтра.