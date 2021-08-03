ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Жоау Мариу: «Ни мы, ни „Спартак“ – не фавориты»

вчера, 17:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика20:00 Не начался

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу порассуждал о предстоящем матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартаком».

От матча самые большие ожидания, он будет напряженным. Я рад вернуться в Москву, здесь я провёл хорошее время, а выход на поле для нас очень волнителен – это будет первый матч сезона. Я поиграл в разных странах, так что спокойно отношусь к тому, что первый матч сезона – в еврокубках. С нетерпением жду начала встречи. Я нормально чувствую себя в «Бенфике», отношения с партнёрами хорошие. А судьба матча необязательно решится завтра.

В клубе знают мои сильные стороны, я могу добавить опыта. Чувствую я себя спокойно, на поле отдам все силы. Что касается слов Витории про давление над «Бенфикой», то ни мы, ни «Спартак» – не фавориты. Всё решится на поле, там и увидим, кто из нас сильнее. Но «Бенфика» – очень опытная команда, есть опыт в ЛЧ – в этом есть наше преимущество.

Ранее стало известно, что матч с «Бенфикой» пропустит один из ключевых игроков «Спартака».

Все новости
Хадльгримссон: «Мне было бы интересно поработать с „Ростовом“»
Вчера, 22:15 Комментарии8
Тренер «Бенфики»: «„Спартак“ на ходу, но мы готовы и верим в свои силы»
Вчера, 20:46 Комментарии14
Эмерсон: «Играть против Месси, если он в порядке, просто невозможно»
Вчера, 17:14 Комментарии9
Шомуродов: «„Рома“ — это одна из лучших команд Италии»
Вчера, 10:28 ВидеоКомментарии7
Рианчо: «Я готов возглавить „Ростов“»
02 августа Комментарии31
Хацкевич рассказал, почему он не стал бы тренировать сборную Украины
02 августа Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:57
Бенфика фаворит и нечего тут гадать. Все остальное уже детали
Futurista
Futurista
вчера в 17:43
Помнит 0:3 от Спартака за Локо в 2019)...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100