Эмерсон: «Играть против Месси, если он в порядке, просто невозможно»

Новичок «Барселоны» Эмерсон высоко отозвался об уровне игры Лионеля Месси.
Играть против Месси, если он в порядке, просто невозможно, ведь он лучший в мире.
Если отвлечешься на минуту, будут проблемы. Я всегда ему проигрывал.
Я расстроился из-за поражения Бразилии в финале Кубка Америки, но рад за Месси, который заслужил этот трофей.
Победа на Кубке Америки-2021 стала для Месси первым трофеем с главной сборной Аргентины. Сейчас аргентинец по-прежнему остается свободным агентом, но недавно появилась свежая информация о новом контракте Месси с «Барселоной».
Великие футболисты и тренеры об этом говорили.
А вот глоры,кристинофилы никак не могут в этом признаться.
Великие футболисты и тренеры об этом говорили.
А вот глоры,кристинофилы никак не могут в этом признаться.
И главное, что Месси это нравится, мог бы уже неоднократно в тактичной форме намекнуть, что это лишнее, что не надо это делать в очередной раз каждому новичку...
Нет, молчит, не намекает, а кайфует от услышанной лести в свой адрес очередным новичком...
И главное, что Месси это нравится, мог бы уже неоднократно в тактичной форме намекнуть, что это лишнее, что не надо это делать в очередной раз каждому новичку...
Нет, молчит, не намекает, а кайфует от услышанной лести в свой адрес очередным новичком...