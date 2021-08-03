Эмерсон: «Играть против Месси, если он в порядке, просто невозможно»

Новичок «Барселоны» Эмерсон высоко отозвался об уровне игры .

Играть против Месси, если он в порядке, просто невозможно, ведь он лучший в мире.

Если отвлечешься на минуту, будут проблемы. Я всегда ему проигрывал.

Я расстроился из-за поражения Бразилии в финале Кубка Америки, но рад за Месси, который заслужил этот трофей.