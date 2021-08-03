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Эмерсон: «Играть против Месси, если он в порядке, просто невозможно»

вчера, 17:14

Новичок «Барселоны» Эмерсон высоко отозвался об уровне игры Лионеля Месси.

Играть против Месси, если он в порядке, просто невозможно, ведь он лучший в мире.

Если отвлечешься на минуту, будут проблемы. Я всегда ему проигрывал.

Я расстроился из-за поражения Бразилии в финале Кубка Америки, но рад за Месси, который заслужил этот трофей.

Победа на Кубке Америки-2021 стала для Месси первым трофеем с главной сборной Аргентины. Сейчас аргентинец по-прежнему остается свободным агентом, но недавно появилась свежая информация о новом контракте Месси с «Барселоной».

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амурец
амурец
сегодня в 03:44
прогиб засчитан
протон1
протон1
вчера в 21:22
Все бразильцы рады, что аргентинец Месси выиграл Кубок Америки.Это о чем то говорит.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:13
Разгромные поражения Барселоны говорят об обратном.
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
вчера в 18:26
Это было известно уже давно до Эмерсона.
Великие футболисты и тренеры об этом говорили.
А вот глоры,кристинофилы никак не могут в этом признаться.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:01
Значит ты плохой защитник раз не можеш против него играть а вот защитнеки Чили смогли, защитнеки Германии тоже как и многие другие защитнеки из разных клубов и сборных.
PoliMoli
PoliMoli
вчера в 17:38
Ой как лизнул, ой как лизнул
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:31
Как обычно, когда новичок "приходит" играть за "Барселону", первое, что он должен сделать, это "дифирамбы" в честь Месси. Это, как своеобразный ритуал...

И главное, что Месси это нравится, мог бы уже неоднократно в тактичной форме намекнуть, что это лишнее, что не надо это делать в очередной раз каждому новичку...
Нет, молчит, не намекает, а кайфует от услышанной лести в свой адрес очередным новичком...
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:24
Месси конечно гениальный но возраст берёт своё.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:20
Всё возможно, не ссыкай !!!)
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