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«Я не суеверен». Жиру — о «проклятии 9-го номера» в «Милане»

вчера, 17:44

Новичок «Милана» форвард Оливье Жиру поделился мыслями о «проклятии 9-го номера» в клубе. С 2012 года ни одному форварду «Милана», выступавшему под 9-м номером, не удалось добиться успеха в клубе.

Я не суеверен. Сомневаюсь, что качество моей игры зависит от номера.

Чувствую ли я недооценку? Из-за того, что я силен ментально, я переборол все трудности, которые были в моей карьере. Я попытался трансформировать эту негативную энергию в положительную.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:26
Да нет никакого проклятия. Под 9 после Пиппо играли либо откровенные днари, либо пенсионеры без мотивации. Жиру первый хороший нап в Милане, который взял 9 номер
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:54
Оливье дело говорит...т.к не номера играют в футбол, а люди!
Да и при всем уважении к игрокам Милана,но после Пиппо Индзаги ни кто толковый не выступал под этим номером...были такие игроки как Пато (у парня был потенциал, но оказался хрустальным,а жаль) Дестро, Матри, Луиз Адриано,Лападуло,Андреа Сильва(который пришел в Милан в то время,когда в клубе происходило непонятно что) Игуаин и Манджукич(оба были уже на закате карьеры) теперь вот Жиру который тоже уже на закате карьеры.... так что последней нормальной девяткой в Милане был Пиппо
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:18
Пусть докажет игрой
Gahi
Gahi
вчера в 18:40
Это хорошо что Оливье Жиру не суеверный и что цифры его нисколько не напрягают, хотя на японском 9 звучит как страдания. Раз Жиру решивший выступать под номером 9, больше подойдёт закон Парето который гласит - что 20 процентов усилий дают 80 процентов результата, а остальные 80 процентов усилий - лишь 20 процентов результата. Правило, названное в честь итальянского экономиста и социолога Вильфредо Парето, помогает повысить эффективность своих действий: необходимо сконцентрироваться на минимуме самых важных из них, чтобы получить максимум отдачи. Соотношение "20:80" является условным и означает неравномерность распределения усилий и результатов. Думается что с тем опытом футболиста который имеет Жиру он опровергнет все опасения насчёт номера 9 который станет после Оливье самым желанным в Милане. Удачи
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 18:19
Почему проклят? Индзаги был девяткой не плохо забивал
Feanor1993
Feanor1993
вчера в 17:57
    ptqaw78vzskb
    ptqaw78vzskb
    вчера в 17:46
    Правильно что не суеверный.
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