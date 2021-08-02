«Я не суеверен». Жиру — о «проклятии 9-го номера» в «Милане»

Новичок «Милана» форвард Оливье Жиру поделился мыслями о «проклятии 9-го номера» в клубе. С 2012 года ни одному форварду «Милана», выступавшему под 9-м номером, не удалось добиться успеха в клубе.
Я не суеверен. Сомневаюсь, что качество моей игры зависит от номера.
Чувствую ли я недооценку? Из-за того, что я силен ментально, я переборол все трудности, которые были в моей карьере. Я попытался трансформировать эту негативную энергию в положительную.
Да и при всем уважении к игрокам Милана,но после Пиппо Индзаги ни кто толковый не выступал под этим номером...были такие игроки как Пато (у парня был потенциал, но оказался хрустальным,а жаль) Дестро, Матри, Луиз Адриано,Лападуло,Андреа Сильва(который пришел в Милан в то время,когда в клубе происходило непонятно что) Игуаин и Манджукич(оба были уже на закате карьеры) теперь вот Жиру который тоже уже на закате карьеры.... так что последней нормальной девяткой в Милане был Пиппо
Да и при всем уважении к игрокам Милана,но после Пиппо Индзаги ни кто толковый не выступал под этим номером...были такие игроки как Пато (у парня был потенциал, но оказался хрустальным,а жаль) Дестро, Матри, Луиз Адриано,Лападуло,Андреа Сильва(который пришел в Милан в то время,когда в клубе происходило непонятно что) Игуаин и Манджукич(оба были уже на закате карьеры) теперь вот Жиру который тоже уже на закате карьеры.... так что последней нормальной девяткой в Милане был Пиппо