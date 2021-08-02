«Я не суеверен». Жиру — о «проклятии 9-го номера» в «Милане»

Новичок «Милана» форвард поделился мыслями о «проклятии 9-го номера» в клубе. С 2012 года ни одному форварду «Милана», выступавшему под 9-м номером, не удалось добиться успеха в клубе.

Я не суеверен. Сомневаюсь, что качество моей игры зависит от номера.

Чувствую ли я недооценку? Из-за того, что я силен ментально, я переборол все трудности, которые были в моей карьере. Я попытался трансформировать эту негативную энергию в положительную.