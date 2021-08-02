Хацкевич рассказал, почему он не стал бы тренировать сборную Украины

Белорусский тренер ответил на вопрос, готов ли он возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко. С 2010 по 2011 год Хацкевич работал в украинской национальной команде в качестве ассистента.

Готов ли я возглавить сборную Украины? Мне кажется, что национальную команду все же должен тренировать человек, который имеет паспорт этой страны. Это момент, который нужно обязательно учитывать — тренер сборной должен быть частью страны, родиться и вырасти в ней. Но это исключительно мое мнение.