Хацкевич рассказал, почему он не стал бы тренировать сборную Украины

Белорусский тренер Александр Хацкевич ответил на вопрос, готов ли он возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко. С 2010 по 2011 год Хацкевич работал в украинской национальной команде в качестве ассистента.
Готов ли я возглавить сборную Украины? Мне кажется, что национальную команду все же должен тренировать человек, который имеет паспорт этой страны. Это момент, который нужно обязательно учитывать — тренер сборной должен быть частью страны, родиться и вырасти в ней. Но это исключительно мое мнение.
Тем более, мне кажется, что раз было принято решение не продлевать контракт с Шевченко, то у УАФ уже есть кандидаты, с которыми они ведут переговоры. Сборной играть уже в сентябре в отборе ЧМ, так что не думаю, что все произошло спонтанно.
Ранее стала известна причина ухода Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.
б***ь, так словно кто-то сильно зовет Хацкевича - нулевый тренер, что показал еще в Динамо
ахахахаахахаха
б***ь, так словно кто-то сильно зовет Хацкевича - нулевый тренер, что показал еще в Динамо
ахахахаахахаха