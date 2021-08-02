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Хацкевич рассказал, почему он не стал бы тренировать сборную Украины

вчера, 19:41

Белорусский тренер Александр Хацкевич ответил на вопрос, готов ли он возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко. С 2010 по 2011 год Хацкевич работал в украинской национальной команде в качестве ассистента.

Готов ли я возглавить сборную Украины? Мне кажется, что национальную команду все же должен тренировать человек, который имеет паспорт этой страны. Это момент, который нужно обязательно учитывать — тренер сборной должен быть частью страны, родиться и вырасти в ней. Но это исключительно мое мнение.

Тем более, мне кажется, что раз было принято решение не продлевать контракт с Шевченко, то у УАФ уже есть кандидаты, с которыми они ведут переговоры. Сборной играть уже в сентябре в отборе ЧМ, так что не думаю, что все произошло спонтанно.

Ранее стала известна причина ухода Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:44
Придётся Зе самому возглавить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:35
Лучше Шевченко никого не найдут.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:33
Хацкевич не стал бы тренировать сборную Украины, потому-что его никто туда не позовёт.
ДСА
ДСА
вчера в 20:31
Даже 2 млн., как Шевченко, ему не дадут.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:28
Просто Хацкевич - это явно не уровень амбициозной сборной Украины и он сам это прекрасно понимает. А сборную Украины должен возглавить Сергей Ребров.
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:18, ред.
с таким же успехом я могу порассуждать, почему мы я не хотел стать президентом США)))
б***ь, так словно кто-то сильно зовет Хацкевича - нулевый тренер, что показал еще в Динамо
ахахахаахахаха
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:59
Не обязательно но это должен специалист высокого класса.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:57
Интересно, кто же в итоге будет назначен.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:56
Думаю не только это.. Нужна квалификация.
beefs
beefs
вчера в 19:45
Все правильно, тренер сборной должен быть гражданином этой страны...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:43
Будет думаю Маркевич
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