Рианчо: «Я готов возглавить „Ростов“»

Бывший тренер «Спартака» заявил, что готов возглавить «Ростов», который сегодня покинул Валерий Карпин.

Работа тренера — очень тяжелое дело, которое требует большой самоотдачи. Работа в команде на постоянной основе и совмещение со сборной подразумевает множество трудностей и наличие большой технической группы: с клубом — одна, со сборной — другая. Поскольку это было невозможно, решение Карпина посвятить себя исключительно одному варианту кажется мне логичным. А верное это решение или нет — покажет только время.

Что касается меня, то я профессионал своего дела и моя профессия — тренировать. «Ростов» — отличная молодая команда, у которой были хорошие времена в Европе. Я слышал от Сезара Наваса и Кристиана Набоа, что город Ростов очень гостеприимный, а клуб — отличный. «Ростов» — желанная команда для любого тренера, так что я бы с удовольствием его возглавил. Я готов, тем более что я понял нюансы российского футбола и могу помочь команде.

