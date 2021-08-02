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Рианчо: «Я готов возглавить „Ростов“»

вчера, 23:49

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов возглавить «Ростов», который сегодня покинул Валерий Карпин.

Работа тренера — очень тяжелое дело, которое требует большой самоотдачи. Работа в команде на постоянной основе и совмещение со сборной подразумевает множество трудностей и наличие большой технической группы: с клубом — одна, со сборной — другая. Поскольку это было невозможно, решение Карпина посвятить себя исключительно одному варианту кажется мне логичным. А верное это решение или нет — покажет только время.

Что касается меня, то я профессионал своего дела и моя профессия — тренировать. «Ростов» — отличная молодая команда, у которой были хорошие времена в Европе. Я слышал от Сезара Наваса и Кристиана Набоа, что город Ростов очень гостеприимный, а клуб — отличный. «Ростов» — желанная команда для любого тренера, так что я бы с удовольствием его возглавил. Я готов, тем более что я понял нюансы российского футбола и могу помочь команде.

Ранее об уходе Карпина из «Ростова» высказался знаменитый российский тренер.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:37
Откровенное самонавязывание Рианчо в клуб даёт ему только негативную оценку со стороны. Вообще, откуда он снова вылез?! ))
Брулин
Брулин
сегодня в 10:54
Видимо очень нужна работа, сам себя так расхвалил)
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
сегодня в 10:52
Хоть Черта, только не Кириченко и не Бердыева и не Кучука с Кононовым. Вот если бы Шевченко согласился возглавить "Ростов"? Но это невероятно...
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 08:50
Да,помню,было такое,но сказка на то и сказка,что бывает "раз в 100" лет,как чемпионство Лестера например,так и Ростов в ЛЧ
Gahi
Gahi ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
сегодня в 08:43
Иногда сны сбываются и сказка становиться былью! Ростов 4-1 Аякс 25 августа 2016 года
"Ростов"... Хотя нет. "РОСТОВ"! Да зачем сдерживаться? РО-СТОВ-НА-ДО-НУ!!! Как же это круто! Российский футбол редко дарит нам по-настоящему приятные эмоции. Ещё реже нам по-настоящему бывает чем гордиться. "Ростов" - это тот глоток свежего воздуха, который так нужен был нашему футболу особенно после Евро-2016.
"Ростов" сотворил настоящее чудо. Помните, как в концовке прошлого сезона многие говорили, что донской клуб не сможет пройти квалификацию в Лигу чемпионов? Президент ЦСКА Евгений Гинер публично посетовал, что в турнире выступит "Ростов", а не "Зенит". А оно вот как повернулось! Донской клуб не просто пробился в групповой этап Лиги чемпионов, растолкав соперников локтями, а уверенно вошёл туда с позиции силы. Так что Удачи Вам с оптимизмом и хорошим настроением.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 07:58
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:55
    не найдёт он работу в России
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 06:37
    Лишь бы вернуться, понравилось бабки косить
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 06:00
    Сначала нужно приглашения дождаться.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 05:49
    А этот первым себя предлагает всегда и везде.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 05:30
    Второй Гунько будет.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 05:22
    Как Герасим на все согласен
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 05:02
    Федя, иди к почкам....
    Эй, «Ростов», Бердыев свободен
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 04:28
    А в Ростове не готовы.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 03:56
    Многие хотят да не у каждого получиться показать результат в Ростове, для этого нужно обладать определённым талантом тренерского искусство. Чтобы сейчас возглавить команду и со дна турнирной таблицы вывести её на следующей год в Лигу Чемпионов. А все желающие и предлагающие себя опережая все события ничто иное как заработать в очередной раз денег. Но думаю в Ростове должны поступить мудро и в этой ситуации как шесть лет назад попросить в трудную минуту человека который уже помогал выбираться из подвала турнирной таблице команду, почётного гражданина города Ростова Бердыева Курбан Бекиевича. Удачи
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    сегодня в 03:50, ред.
    А этот то, везде Просится !)))) не берут только ни где 😁😁😁
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 02:50
    У Ростова я лично так считаю два пути Бердыев или Евссев но на крайняк Семин
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 02:48
    Рианчо по ходу не хочет уезжать из России готов возглавить хоть сборную ПФЛ
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:25
    можно и попробовать его назначить... у меян сайт глючит
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 00:09
    Когда узнал о вакансии

    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 00:07
    Походу, этот клоун готов в России за хорошие бабки "тренировать" всё что движется!
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 00:07
    Рианчо хоть куда пытается устроиться...В отличие от меня
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:05
    я знаю еще одного, который всегда готов, возглавить))) дядю Сашу Мостового)) ахахаха
    вот бы увидеть тренерский дуэт - Рианчо+Мостовой)
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 00:00
    Неделю отработал в качестве и. О. в Спартаке и теперь при каждом освободившемся вакантном месте в России набивается в тренеры без масла и мыла. Какой дурак его возьмёт даже пресс секретарём ❓🎃
    161регион
    161регион
    вчера в 23:58
    Да 3 ты нужен кому в базарный день рианчо.... Ухахаха... Еще нам этого шлака не хватало
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 23:58
    "Ростову" главное не торопиться с выбором и постараться просмотреть всех кандидатов. Возможно попадется что-нибудь стоящее.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 23:57
    Ты бы , Рауль, огласил весь список, кого бы ты хотел возглавить, может кто то и клюнул бы.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 23:57
    Он по моему всех готов возглавить
    beefs
    beefs
    вчера в 23:56
    ну вот а вы переживали, Ростов спасен...
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 23:53
    Этот всех готов возглавить да только никто не берет.
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