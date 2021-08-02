Рианчо: «Я готов возглавить „Ростов“»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов возглавить «Ростов», который сегодня покинул Валерий Карпин.
Работа тренера — очень тяжелое дело, которое требует большой самоотдачи. Работа в команде на постоянной основе и совмещение со сборной подразумевает множество трудностей и наличие большой технической группы: с клубом — одна, со сборной — другая. Поскольку это было невозможно, решение Карпина посвятить себя исключительно одному варианту кажется мне логичным. А верное это решение или нет — покажет только время.
Что касается меня, то я профессионал своего дела и моя профессия — тренировать. «Ростов» — отличная молодая команда, у которой были хорошие времена в Европе. Я слышал от Сезара Наваса и Кристиана Набоа, что город Ростов очень гостеприимный, а клуб — отличный. «Ростов» — желанная команда для любого тренера, так что я бы с удовольствием его возглавил. Я готов, тем более что я понял нюансы российского футбола и могу помочь команде.
Ранее об уходе Карпина из «Ростова» высказался знаменитый российский тренер.
"Ростов"... Хотя нет. "РОСТОВ"! Да зачем сдерживаться? РО-СТОВ-НА-ДО-НУ!!! Как же это круто! Российский футбол редко дарит нам по-настоящему приятные эмоции. Ещё реже нам по-настоящему бывает чем гордиться. "Ростов" - это тот глоток свежего воздуха, который так нужен был нашему футболу особенно после Евро-2016.
"Ростов" сотворил настоящее чудо. Помните, как в концовке прошлого сезона многие говорили, что донской клуб не сможет пройти квалификацию в Лигу чемпионов? Президент ЦСКА Евгений Гинер публично посетовал, что в турнире выступит "Ростов", а не "Зенит". А оно вот как повернулось! Донской клуб не просто пробился в групповой этап Лиги чемпионов, растолкав соперников локтями, а уверенно вошёл туда с позиции силы. Так что Удачи Вам с оптимизмом и хорошим настроением.
"Ростов"... Хотя нет. "РОСТОВ"! Да зачем сдерживаться? РО-СТОВ-НА-ДО-НУ!!! Как же это круто! Российский футбол редко дарит нам по-настоящему приятные эмоции. Ещё реже нам по-настоящему бывает чем гордиться. "Ростов" - это тот глоток свежего воздуха, который так нужен был нашему футболу особенно после Евро-2016.
"Ростов" сотворил настоящее чудо. Помните, как в концовке прошлого сезона многие говорили, что донской клуб не сможет пройти квалификацию в Лигу чемпионов? Президент ЦСКА Евгений Гинер публично посетовал, что в турнире выступит "Ростов", а не "Зенит". А оно вот как повернулось! Донской клуб не просто пробился в групповой этап Лиги чемпионов, растолкав соперников локтями, а уверенно вошёл туда с позиции силы. Так что Удачи Вам с оптимизмом и хорошим настроением.
Эй, «Ростов», Бердыев свободен
Эй, «Ростов», Бердыев свободен
https://www.youtube.com/watch?v=QKBjl0xxB8E
вот бы увидеть тренерский дуэт - Рианчо+Мостовой)
вот бы увидеть тренерский дуэт - Рианчо+Мостовой)