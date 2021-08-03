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Шомуродов: «„Рома“ — это одна из лучших команд Италии»

вчера, 10:28

Нападающий Элдор Шомуродов поделился эмоциями после перехода в «Рому».

Во-первых, «Рома» — это одна из лучших команд Италии. Здесь много хорошего. Я видел, как болельщики поддерживают клуб, раньше я следил за играми «Ромы».

Мой переход решился быстро. «Рома» больше остальных клубов хотела меня подписать. Она действовала быстро, поэтому получилось, что я оказался здесь.

Я хочу помогать команде выигрывать титулы, решать большие задачи. Я буду делать для этого всё, хочу показать себя с хорошей стороны и продолжать расти.

Ранее стали известны детали контракта Шомуродова с «Ромой».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:46
Сам Жозе дал согласие этому трансферу, поскольку Шомуродов помогает защите и часто возвращается назад. Моу любит таких игроков.
dadrail
dadrail
вчера в 13:12
Ну а другого он и сказать не должен был
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 12:31
Хороший игрок, он мне нравился еще в Ростове. И видно, что для него бабки не самое главное сейчас, а иначе мог грести бабки лопатой, перейдя в свое время в Зенит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:45
Хороший паренёк, работает на поле все 90 минут. Добился своим трудом перехода в Рому. Респект и Уважение за это !!! И пусть его карьера станет для него действительно удачной и звёздной !!! Всем Добра !!!
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 10:43
Ну понеслось! Не смеши)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:42
Вот парень молодец, все правильно делает, ерундой не занимается, сосредоточен на футболе. Рома - серьезная команда, а с приходом Жозе , к ней еще больше интереса стало. Будем надеяться , что у Элдора все получится, парень идет по нарастающей, и хочется верить , что в Роме он еще прибавит.
Всем здоровья.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:30
все верно говорит, удачи!)
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