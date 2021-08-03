Шомуродов: «„Рома“ — это одна из лучших команд Италии»

Нападающий Элдор Шомуродов поделился эмоциями после перехода в «Рому».
Во-первых, «Рома» — это одна из лучших команд Италии. Здесь много хорошего. Я видел, как болельщики поддерживают клуб, раньше я следил за играми «Ромы».
Мой переход решился быстро. «Рома» больше остальных клубов хотела меня подписать. Она действовала быстро, поэтому получилось, что я оказался здесь.
Я хочу помогать команде выигрывать титулы, решать большие задачи. Я буду делать для этого всё, хочу показать себя с хорошей стороны и продолжать расти.
🇺🇿 Le prime parole di Eldor Shomurodov in giallorosso!— AS Roma (@OfficialASRoma) August 3, 2021
🗨️ L'intervista completa è su YouTube
▶️ https://t.co/oE5zFsyiIh#ASRoma pic.twitter.com/BgsQpj1yXR
Ранее стали известны детали контракта Шомуродова с «Ромой».
Всем здоровья.
Всем здоровья.