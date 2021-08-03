Шомуродов: «„Рома“ — это одна из лучших команд Италии»

Нападающий поделился эмоциями после перехода в «Рому».

Во-первых, «Рома» — это одна из лучших команд Италии. Здесь много хорошего. Я видел, как болельщики поддерживают клуб, раньше я следил за играми «Ромы».

Мой переход решился быстро. «Рома» больше остальных клубов хотела меня подписать. Она действовала быстро, поэтому получилось, что я оказался здесь.

Я хочу помогать команде выигрывать титулы, решать большие задачи. Я буду делать для этого всё, хочу показать себя с хорошей стороны и продолжать расти.