Литвинов: «В Польше, возможно, будет матч года для „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу команды над «Наполи» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
После 2:0 думали, что главное удержать. Тяжело было физически. Главное, что победили. Приятно быть первыми, но главное выйти из неё, бороться за призовые места. Надо переносить успех на РПЛ. «Легию» реально победить, мы «Наполи» дважды победили. Какой «Спартак» настоящий? Который побеждает.
В Польше, возможно, будет матч года. Решающая игра. Погода? Все в равных условиях. Руй — наш тренер по-прежнему. Больше сказать нечего.
Победа над «Наполи» стала знаковой для московской команды.
У "Спартака" отличная возможность обыграть "Легию" в гостях и занять первое место в своей группе.
Нельзя упускать такой шанс, этим шансом надо воспользоваться!
Удачи "Спартаку" в матче с командой "Легия"!
У "Спартака" отличная возможность обыграть "Легию" в гостях и занять первое место в своей группе.
Нельзя упускать такой шанс, этим шансом надо воспользоваться!
Удачи "Спартаку" в матче с командой "Легия"!