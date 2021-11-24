Литвинов: «В Польше, возможно, будет матч года для „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал победу команды над «Наполи» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

После 2:0 думали, что главное удержать. Тяжело было физически. Главное, что победили. Приятно быть первыми, но главное выйти из неё, бороться за призовые места. Надо переносить успех на РПЛ . «Легию» реально победить, мы «Наполи» дважды победили. Какой «Спартак» настоящий? Который побеждает.

В Польше, возможно, будет матч года. Решающая игра. Погода? Все в равных условиях. Руй — наш тренер по-прежнему. Больше сказать нечего.