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Литвинов: «В Польше, возможно, будет матч года для „Спартака“»

вчера, 22:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу команды над «Наполи» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

После 2:0 думали, что главное удержать. Тяжело было физически. Главное, что победили. Приятно быть первыми, но главное выйти из неё, бороться за призовые места. Надо переносить успех на РПЛ. «Легию» реально победить, мы «Наполи» дважды победили. Какой «Спартак» настоящий? Который побеждает.

В Польше, возможно, будет матч года. Решающая игра. Погода? Все в равных условиях. Руй — наш тренер по-прежнему. Больше сказать нечего.

Победа над «Наполи» стала знаковой для московской команды.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 11:54
Лишь бы эйфория прошла к этому дню.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 05:52
Если бы ни Коленька ,который "никого не убил и ни предал" и Максимка-дырка,то Спартак уже выходил бы из группы с первого места!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:48
Ну тут не соглашусь!!!!!!!!!!!!!!!!!!В первом матче может и отнеслись к Спартаку с недооценкой,однако ко второму матчу подошли серьезно!!!!!!!!!!!!!!!!Там почти целую неделю мусолили Спартак и Спалетти сказал,что в Москве мы победим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что второй матч,был без недооценки со стороны Наполи,просто в воротах стоял вратарь а ни Максимка и не было Коленьки со старта матча,он вышел только на 80+минуте!!!!!!!!!!!!!!!!!Первый тайм Спартак сыграл очень хорошо,второй - играл по счету и сидел в обороне!!!!!!!!!!!!!!!Мне второй тайм ,в исполнении Спартака,напомнил матч Хорватия-Россия,так играть нельзя ,играй Спартак чуть по смелее во втором тайме,то могли бы и забить еще разочек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zrx6na3pushk
zrx6na3pushk
сегодня в 05:33
Обязательно надо выигрывать
ОПС
ОПС
сегодня в 05:20
Трудновато в Польше будет.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:19
Желаю Спартаку победить в Варшаве!!!
Землянин
Землянин
вчера в 23:57, ред.
Ну Легия в последнем решающем туре - это не Лестер и не Наполи, хоть и на чужом поле. Это реальные шансы на выход. При стечении обстоятельств будет достаточно даже и ничьи
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:54, ред.
Благодарить надо вратаря, отлично отыграл
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:25
Спартак своей второй победой над лидером итальянского чемпионата вновь заставляет все отечественные спортивные СМИ говорить только о нём, но в отличии от обзора игр первого круга в Лиги Европы, на этот раз все отзывы только с положительной стороны. Теперь нашим представителям в ЛЧ выпадает шанс представлять РПЛ и в Лиге Европы весной, но для этого необходимо красно-белым побеждать польскую Легию у неё в гостях. Задача трудная, но вполне выполнимая и, как сказал Литвинов: "В Польше, возможно, будет матч года. Решающая игра." И решающая она прежде всего будет для Главного тренера Спартака Руя Витории. Смею предположить, что в случае победы португальский специалист будет готовить команду к весенним матчам, поражение же поставит на нём крест окончательно. Удачи нашим в Варшаве и без травм. Болейте за своих, а не против чужих.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:02
Литвинов сегодня - самое слабое звено !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:01
Селихова в сборную ! )
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:54, ред.
У "Спартака" отличный шанс воспользоваться огромными проблемами "Легии", у которой игровой спад и проблемы с результатами матчей, большие проблемы... Чемпион Польши двух предыдущих сезонов, сейчас "на дне" турнирной таблицы, и занимает предпоследнее, 17-ое место, в турнирной таблице, и тот факт что в последних семи матчах в чемпионате Польши у "Легии" 7-мь поражений, говорит о том что в "Легии" очень серьёзный игровой кризис, который отражается на результатах команды....
У "Спартака" отличная возможность обыграть "Легию" в гостях и занять первое место в своей группе.

Нельзя упускать такой шанс, этим шансом надо воспользоваться!
Удачи "Спартаку" в матче с командой "Легия"!
makkie
makkie
вчера в 22:40
Однозначно, в еврокубковом сезоне точно матч года!

Жаль только, что Литвинов не сыграет. Сегодня получил очень глупую карточку, схватив соперника за майку на чужой половине поля. Спрашивается, зачем? Из-за этого приходилось аккуратнее играть во втором тайме, когда Наполи прижал Спартак. Будь судья строже, мог бы и удалить Руслана. Был такой момент, когда Литвинов сфолил возле своей штрафной, имея жёлтую карточку. Обошлось!
протон
протон
вчера в 22:22
Итальянцы явно высокомерно отнеслись к своему российскому сопернику в обоих матчах. За что и поплатились...
протон
протон
вчера в 22:21
Ну хоть в еврокубках вы играете достойно и приятно удивляете! Такую важную и невероятную победу принесли! Молодцы парни! Соболев красавчик!
некрасиво тренер Наполи поступил, не пожать руку-признак слабости! Прроигрывать надо уметь!
Селехов легенда , лучший , великолепный , идеальный , классный и хороший вратарь 👌🔥
А Спаллети не поздно еще извинится.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:20
Ну Варшава- это вам не Неаполь))
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