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Соболев — о победе над «Наполи»: «Эмоции потрясающие. Рад, что мы выстояли»

вчера, 21:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мыслями после матча Лиги Европы с «Наполи» (2:1), в котором он оформил дубль.

Эмоции потрясающие, это очень достойно. Неважно было, «Наполи» или другая команда, нам нужна была победа. Рад, что мы ее одержали.

Во втором тайме была боязнь пропустить быстрый гол. Рад, что мы выстояли, игра была максимально тяжелая.

В Варшаве будет тяжело, там проиграл и «Лестер», и «Наполи». Огорчен, что получил желтую карточку, из-за которой пропускаю матч с «Легией».

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:51
Действительно, Федун же на доширках сидит, в пятёрочку ходит только на акции...
112910415
112910415
сегодня в 10:51
это праздник, это классно !
Bombardier
Bombardier
сегодня в 09:58
Соболев, прислушайся к словам ОИРа о тебе в его предматчевом вью!
протон
протон
вчера в 23:02
Спартак МОЛОДЦЫ!Мужики,бились до конца!
Если бы Спартаку дали такой состав ( как у газпром команды ) и дали б адекватное руководство. Наш бы клуб , показывал результат как в лихие времена. Меня радует , что именно Спартак в евро кубках показывает футбол и дает очки евро нам . А не миллиарды от Газпрома. Не всегда решают бабки
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:29
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:27
После сегодняшнего московского вечера многие игроки клуба "Наполи" будут стараться избегать посещений близлежащих дельфинариев:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:26
Соболь молодец,всех победил!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:15
Это было круто!
протон
протон
вчера в 21:55
Вот так Саня и надо во всех матчах выкладываться. Молодец, спасибо за 2 гола.
Как мало стало праздников душевных) Но сегодня просто торжество! Спасибо Саша! Спасибо Спартак!
протон
протон
вчера в 21:55
Достойно сыграл сегодня, может когда надо, почему в рпл так не выкладывается вопрос.

Спасибо, Саша.

Жаль снова необязательную желтую схлопотал.
В Варшаве сильно тебя будет не хватать.
Конь 666
Конь 666
вчера в 21:50
А мы рады что ты наконец заиграл нормально! Надеемся, что надолго
makkie
makkie
вчера в 21:48
В ЛЕ Соболев играет лучше, чем в РПЛ.
Сегодня в воздухе не давал спуску ни Кулибали, ни Жезусу. В середине второго тайма Спаллетти вынужден был выпустить еще и Ррахмани им в помощь)
ABir
ABir
вчера в 21:41
Если бы там проиграли Лестер и Наполи, у Легии было бы 9 очков. Так, что надо настраиваться на последний бой с Легией, нельзя смазать такой турнир
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:39
Сегодня хорошо сыграл как и вся команда. Воины!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:38
И я рад!
Cat01
Cat01
вчера в 21:37
Столько радости
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