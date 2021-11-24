Соболев — о победе над «Наполи»: «Эмоции потрясающие. Рад, что мы выстояли»

Нападающий «Спартака» поделился мыслями после матча Лиги Европы с «Наполи» (2:1), в котором он оформил дубль.

Эмоции потрясающие, это очень достойно. Неважно было, «Наполи» или другая команда, нам нужна была победа. Рад, что мы ее одержали.

Во втором тайме была боязнь пропустить быстрый гол. Рад, что мы выстояли, игра была максимально тяжелая.

В Варшаве будет тяжело, там проиграл и «Лестер», и «Наполи». Огорчен, что получил желтую карточку, из-за которой пропускаю матч с «Легией».