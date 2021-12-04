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Литвинов: «Первая часть сезона – неудовлетворительная»

вчера, 20:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартаку» повезло? Везение – часть футбола. Сегодня мы дотерпели, молодцы, в меньшинстве играли большую часть матча. Но главное – забили и выиграли. Что касается удаления, то я не знаю – момент не смотрел. У нас осталось два финала – в Варшаве и Сочи. Настрой на победу. Как играть в Варшаве без нападающих? У нас много атакующих игроков, тренер решит, как будем играть. Первая часть сезона – неудовлетворительная. Мы девятые – это не место «Спартака». За второй круг надо подниматься выше.

Что касается акции болельщиков, то если все её поддержали, так много людей – значит, это правильно. Но я сильно не углублялся в этот вопрос.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:33
Если бы не победы над Наполи, то вообще кол.
112910415
112910415
вчера в 21:09
никак не поспоришь
makkie
makkie
вчера в 21:05
Литвинов сегодня очень слабо сыграл.
Связка с Хендриксом работала неважно: и атаку начинать не могли, и в обороне охраняли кукурузу. В итоге в моменте с забитым голом игрок Ахмата почти беспрепятственно оказался с мячом у штрафной Спартака. И Джикии пришлось выдёргиваться на подстраховку, из-за чего и случился гол.

Зато порадовал Игнатов - вот у кого сегодня был и кураж, и настрой, и техника работы с мячом. Жаль только физически Миша сдувается во втором тайме.
протон
протон
вчера в 20:53
9-место это еще очень хорошо! Без усиления состава там и останетесь!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:53, ред.
Полный провал , Федун капут !!!
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