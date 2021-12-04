Литвинов: «Первая часть сезона – неудовлетворительная»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спартаку» повезло? Везение – часть футбола. Сегодня мы дотерпели, молодцы, в меньшинстве играли большую часть матча. Но главное – забили и выиграли. Что касается удаления, то я не знаю – момент не смотрел. У нас осталось два финала – в Варшаве и Сочи. Настрой на победу. Как играть в Варшаве без нападающих? У нас много атакующих игроков, тренер решит, как будем играть. Первая часть сезона – неудовлетворительная. Мы девятые – это не место «Спартака». За второй круг надо подниматься выше.

Что касается акции болельщиков, то если все её поддержали, так много людей – значит, это правильно. Но я сильно не углублялся в этот вопрос.