Кавазашвили: «„Спартаку“ надо сразу играть вдесятером. Без Соболева»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
Поздравляю «Спартак» с победой. Наконец-то этот момент настал. Ребята очень порадовали.
Команде надо сразу начинать играть вдесятером и без Соболева. Сегодня он подставил всю команду. В последнее время этот парень ведет себя неадекватно на футбольном поле. Совсем нос задрал. Разве можно подставлять команду в такой тяжелый момент? Слава богу, что мы забили потом в меньшинстве, а ведь могли и нам.
Неважно, судейское решение было спорным или нет. Любой нападающий всегда получает по ногам. Поэтому надо уметь держать себя. Пусть Соболев учится вести себя нормально. Сейчас мы сами себя наказываем. В другой раз все может закончиться плачевно.
Клуб обязан оштрафовать Соболева за такую выходку на крупную сумму. Тренер должен разобрать с ним этот момент, а коллектив — принять решение отстранить его на одну игру. Конечно, он и так пропускает следующую игру, но суть остается той же. Для любого футболиста самое больное место — финансовые санкции. Может, так до него дойдет.
Пожалуй впервые в этом сезоне хотелось бы сказать игрокам Спартака спасибо за игру в рпл, футболисты КБ проявили характер и несмотря на ЛЕВОЕ удаление (таких я давно не видел), смогли одержать победу в меньшинстве! Браво!
За такое красную давать???
Очень спорно, после удара Соболева по мячу нога сама по инерции шла и задела ногу соперника
Никакой умышленной грубости точно не было
Не могу удержаться по эпизоду с "удалением" Соболева: судя по всему так называемые судьи никогда в футбол не играли и не изучали физику в школе (раздел "Механика"), т.к. не могут даже понять (прочувствовать), что есть такая штука, как траектория (инерция) движения ноги. Вот поэтому от некоторых российских судей возникает стойкий рвотный позыв. Не являюсь болельщиком мясных, но в этом матче вытянули, молодцы. Желаю победы над "Легией".
Пожалуй впервые в этом сезоне хотелось бы сказать игрокам Спартака спасибо за игру в рпл, футболисты КБ проявили характер и несмотря на ЛЕВОЕ удаление (таких я давно не видел), смогли одержать победу в меньшинстве! Браво!
За такое красную давать???
Очень спорно, после удара Соболева по мячу нога сама по инерции шла и задела ногу соперника
Никакой умышленной грубости точно не было
Не могу удержаться по эпизоду с "удалением" Соболева: судя по всему так называемые судьи никогда в футбол не играли и не изучали физику в школе (раздел "Механика"), т.к. не могут даже понять (прочувствовать), что есть такая штука, как траектория (инерция) движения ноги. Вот поэтому от некоторых российских судей возникает стойкий рвотный позыв. Не являюсь болельщиком мясных, но в этом матче вытянули, молодцы. Желаю победы над "Легией".
Соболев сыграл в мяч и уж точно не хотел нанести кому-то травму. Подобные моменты встречаются в футболе. Просто в этот раз вмешался VAR и Мешков решил сразу показать красную.
И да, в последних 4 матчах у Соболева 4+1 по системе "Гол + Пас", включая дубль в ворота Наполи. Давайте уберём такого нападающего из команды... и поставим Кавазашвили )))
Соболев сыграл в мяч и уж точно не хотел нанести кому-то травму. Подобные моменты встречаются в футболе. Просто в этот раз вмешался VAR и Мешков решил сразу показать красную.
И да, в последних 4 матчах у Соболева 4+1 по системе "Гол + Пас", включая дубль в ворота Наполи. Давайте уберём такого нападающего из команды... и поставим Кавазашвили )))
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Кавазашвили в 1961—1968 играл в «Торпедо» Москва, в 1969—1971 — в «Спартаке» Москва. А говорит так, словно и не играл СЕМЬ лет в Торпедо.
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Кавазашвили в 1961—1968 играл в «Торпедо» Москва, в 1969—1971 — в «Спартаке» Москва. А говорит так, словно и не играл СЕМЬ лет в Торпедо.
Соболь не заслуживал удаления в моменте с игроком Ахмата. Нап был первым на мяче и не имел умысла, тем более, травмировать игрока.
Соболь не заслуживал удаления в моменте с игроком Ахмата. Нап был первым на мяче и не имел умысла, тем более, травмировать игрока.