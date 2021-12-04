Кавазашвили: «„Спартаку“ надо сразу играть вдесятером. Без Соболева»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Поздравляю «Спартак» с победой. Наконец-то этот момент настал. Ребята очень порадовали.

Команде надо сразу начинать играть вдесятером и без Соболева. Сегодня он подставил всю команду. В последнее время этот парень ведет себя неадекватно на футбольном поле. Совсем нос задрал. Разве можно подставлять команду в такой тяжелый момент? Слава богу, что мы забили потом в меньшинстве, а ведь могли и нам.

Неважно, судейское решение было спорным или нет. Любой нападающий всегда получает по ногам. Поэтому надо уметь держать себя. Пусть Соболев учится вести себя нормально. Сейчас мы сами себя наказываем. В другой раз все может закончиться плачевно.

Клуб обязан оштрафовать Соболева за такую выходку на крупную сумму. Тренер должен разобрать с ним этот момент, а коллектив — принять решение отстранить его на одну игру. Конечно, он и так пропускает следующую игру, но суть остается той же. Для любого футболиста самое больное место — финансовые санкции. Может, так до него дойдет.