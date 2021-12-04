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Кавазашвили: «„Спартаку“ надо сразу играть вдесятером. Без Соболева»

вчера, 21:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Поздравляю «Спартак» с победой. Наконец-то этот момент настал. Ребята очень порадовали.

Команде надо сразу начинать играть вдесятером и без Соболева. Сегодня он подставил всю команду. В последнее время этот парень ведет себя неадекватно на футбольном поле. Совсем нос задрал. Разве можно подставлять команду в такой тяжелый момент? Слава богу, что мы забили потом в меньшинстве, а ведь могли и нам.

Неважно, судейское решение было спорным или нет. Любой нападающий всегда получает по ногам. Поэтому надо уметь держать себя. Пусть Соболев учится вести себя нормально. Сейчас мы сами себя наказываем. В другой раз все может закончиться плачевно.

Клуб обязан оштрафовать Соболева за такую выходку на крупную сумму. Тренер должен разобрать с ним этот момент, а коллектив — принять решение отстранить его на одну игру. Конечно, он и так пропускает следующую игру, но суть остается той же. Для любого футболиста самое больное место — финансовые санкции. Может, так до него дойдет.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 09:57
старик про дисциплину правильно сказал, но только была ли там красная, вот в чём вопрос
ABir
ABir
вчера в 22:20
А на мой взгляд в последних матчах Соболев даже очень полезно играл. И первый гол не без его участия забили. Жаль конечно, что не сможет помочь команде в последних важнейших матчах
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:09
Да тут красная 100%, ахмедову в такой же ситуации в матче со Спартаком дали красную, а тут КБ забыли и переобулись
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:48
Маразм у Анзора крепчает.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:45, ред.
Давно пишу,что Соболя можно удалять через матч.Хамский,пусть и талантливый и боевитый игрок.И всякие сравнения с другими случаями в данном и предыдущих матчах(включая другие команды) просто неуместны.Как и аргументы ,типа :Не сломал ногу...встал и побежал как ни в чём не бывало...Опасная игра на грани безрассудства,вот и всё,и не надо ждать трагедии.
протон
протон
вчера в 21:32
Спартак показал характер! Спасибо за игру!
Пожалуй впервые в этом сезоне хотелось бы сказать игрокам Спартака спасибо за игру в рпл, футболисты КБ проявили характер и несмотря на ЛЕВОЕ удаление (таких я давно не видел), смогли одержать победу в меньшинстве! Браво!
За такое красную давать???
Очень спорно, после удара Соболева по мячу нога сама по инерции шла и задела ногу соперника
Никакой умышленной грубости точно не было
Не могу удержаться по эпизоду с "удалением" Соболева: судя по всему так называемые судьи никогда в футбол не играли и не изучали физику в школе (раздел "Механика"), т.к. не могут даже понять (прочувствовать), что есть такая штука, как траектория (инерция) движения ноги. Вот поэтому от некоторых российских судей возникает стойкий рвотный позыв. Не являюсь болельщиком мясных, но в этом матче вытянули, молодцы. Желаю победы над "Легией".
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:30
По телевизору трудно судить на это есть ВАР.
makkie
makkie
вчера в 21:22, ред.
Кхм, что несёт Кавазашвили?
Соболев сыграл в мяч и уж точно не хотел нанести кому-то травму. Подобные моменты встречаются в футболе. Просто в этот раз вмешался VAR и Мешков решил сразу показать красную.
И да, в последних 4 матчах у Соболева 4+1 по системе "Гол + Пас", включая дубль в ворота Наполи. Давайте уберём такого нападающего из команды... и поставим Кавазашвили )))
cska1948
cska1948
вчера в 21:21
"...Слава богу, что мы забили потом в меньшинстве, а ведь могли и нам..."
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Кавазашвили в 1961—1968 играл в «Торпедо» Москва, в 1969—1971 — в «Спартаке» Москва. А говорит так, словно и не играл СЕМЬ лет в Торпедо.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:20, ред.
Без Соболя не было бы первого гола. За желание бороться, биться Соболь крайний?!). Ходить пешком, как Дзюба? Быть мартовским котом, инертным, как Смолов?!
Соболь не заслуживал удаления в моменте с игроком Ахмата. Нап был первым на мяче и не имел умысла, тем более, травмировать игрока.
Землянин
Землянин
вчера в 21:19
Не понял - ирония ко всему относиться или выборочно 🤔
Zak11
Zak11
вчера в 21:11
Дедушка Анзор, а куда Соболеву ногу надо было убирать в момент передачи? Выходка нормальная, потому что удаление из пальца просто высосали
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