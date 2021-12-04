Пьянович: «„Спартак“ должен становиться чемпионом каждые 2-3 года»

Бывший футболист «Спартака» Михайло Пьянович заявил, что продолжает следить за московским клубом.

«Спартак» всегда был и будет в моем сердце. Жаль, что самый большой клуб России сейчас переживает не лучшие времена. Они очень долго не выигрывали чемпионат России, мне это не до конца понятно. Да, удалось взять чемпионство с Каррерой в 2017-м, но такой клуб, как «Спартак», должен становиться чемпионом каждые 2-3 года. Понимаю, что в России есть и другие большие клубы, но для меня «Спартак» — это самый популярный и большой клуб с огромной армией болельщиков, которые всегда и везде нас поддерживали. На мой взгляд они, как минимум, должны каждый сезон играть в Лиге чемпионов.