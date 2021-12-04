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Пьянович: «„Спартак“ должен становиться чемпионом каждые 2-3 года»

вчера, 22:00

Бывший футболист «Спартака» Михайло Пьянович заявил, что продолжает следить за московским клубом.

«Спартак» всегда был и будет в моем сердце. Жаль, что самый большой клуб России сейчас переживает не лучшие времена. Они очень долго не выигрывали чемпионат России, мне это не до конца понятно. Да, удалось взять чемпионство с Каррерой в 2017-м, но такой клуб, как «Спартак», должен становиться чемпионом каждые 2-3 года. Понимаю, что в России есть и другие большие клубы, но для меня «Спартак» — это самый популярный и большой клуб с огромной армией болельщиков, которые всегда и везде нас поддерживали. На мой взгляд они, как минимум, должны каждый сезон играть в Лиге чемпионов.

Напомним, что Пьянович выступал за «Спартак» с 2003 по 2006 год.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:45
Пьянович, видимо, подзабыл, кто сидит у руля Спартака, и поэтому не понимает, как это руководство и клоунада губят клуб.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:26
Спартак“ должен становиться чемпионом каждые 2-3 года, а Пьянович должен быть всегда пьяным.
Вот они стереотипы!
sten312
sten312
сегодня в 06:10
А почему не месяца?Какие неуемные фантазии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:42
Опять это странное тире между цифрами 2 и 3......
beefs
beefs
вчера в 22:18
Яйца мешают, слишком большие стали...
ABir
ABir
вчера в 22:16
Так и должно быть, но все время чего-то не хватает
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:16
Кто "Спартак" приговорил к такой участи? "Задние тоже хОчут"...
протон
протон
вчера в 22:09
вроде не супербомбардир был в Спартаке,но изюминка в нем была,радовался,когда он на замену выходил
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