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Червиченко: «Мешков подарил „Спартаку“ три очка»

вчера, 21:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

В какие-то моменты было очень скучно, а в какие-то вроде ничего. На победу «Спартак» не наиграл. Молодцы, конечно, что бились, старались и выиграли. Но если быть объективными, мы поймем, что победный мяч забил человек, которого должны были удалять в середине второго тайма. Такое послевкусие после победы все равно есть.

Эта победа была случайной. «Ахмат» больше атаковал и имел больше возможностей. Мешков подарил «Спартаку» три очка. Он был обязан удалять Промеса. Все равно, если брать по игре, «Спартак» как находился в середине таблице, так там и находится. На большее они не тянут. Не знаю, чем занимается команда. Ее ждут большие перемены. Даже комментаторы заявляют в прямом эфире, что это последний матч Витории на «Открытие Арене». Ларссон жалуется на свои мышечные боли. Соболев в силу своей гопоты не может продолжать помогать команде в атаке. А кому тогда атаковать? Кто будет побеждать? Кем выигрывать?

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:57, ред.
Все верно он говорит. Не верите? Убедитесь в двух оставшихся матчах. Чуток потерпите.
minai
minai
вчера в 23:45
Какой ядовитый червяк.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:58
Смешно читать этого чудака . " Ахмат больше атаковал , Ахмат больше заслужил ,Ахмат то ,Ахмат сё ! ........ Если бы в мире было всё так просто ,то мы давным-давно бы уже жили в отдельных коттеджах на МАРСе !
Artemon9
Artemon9
вчера в 22:37
Мешков подарил Спартаку только красную карточку
арсениум
арсениум
вчера в 22:30
Опять забыл пилюли выпить....
ABir
ABir
вчера в 22:03
Радует то, что Спартак уже во втором матче на последних минутах набирает так нужные очки. Ну а Червяк пусть и дальше исходит желчью и изжогой
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:01
Приятно, когда Червяк расстроен 😉👍
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:51
Одни забили,а вторые-нет.Во всём остальном консенсуса ожидать не приходится,да и не надо.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:41
    санек002
    санек002
    вчера в 21:40
    червякченко расстроен поражением ахмата!понимаем!ты в обиде что тебя когда то выперли из команды!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:38
    Хороший знак для болел Спартака, если Червь сделал Пук).
    makkie
    makkie
    вчера в 21:34
    Спартак выиграл, Червиченко расстроен - приятные новости!

    И ни слова про удаление Соболева.
    Если бы в такой же ситуации красную показали сопернику, Червь бы тут развонялся, что Спартак зарядил судью и игрок Ахмата сыграл в мяч. Еще бы спартаковца в симуляции обвинил. А тут у него всё в порядке. Даже к Промесу придрался )))
    протон
    протон
    вчера в 21:33
    Промес красава, первым делом подбежал к Витории чтобы его поддержать, а за ним и вся команда
    Как судья не старался, Спартак победил

    Мешков посмотрел вчера на Матюнина и решил: "А что, у меня тоже яйца есть". Эдак можно КК давать за то, что ты наступил на игрока, который под тебя в подкат шёл. Не перепрыгнул - виноват.
    Землянин
    Землянин
    вчера в 21:30, ред.
    Да половину команд можно было удалять спокойно и закачивать встречу 🐸, начиная с фола на Джикии. Судьишко сам поднял планку жёсткой игры, и сам же с ней не справился, ни морально, ни физически 👻
    Zak11
    Zak11
    вчера в 21:27
    Мешков должен был сам забить за Ахмат я так понимаю?
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