Червиченко: «Мешков подарил „Спартаку“ три очка»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

В какие-то моменты было очень скучно, а в какие-то вроде ничего. На победу «Спартак» не наиграл. Молодцы, конечно, что бились, старались и выиграли. Но если быть объективными, мы поймем, что победный мяч забил человек, которого должны были удалять в середине второго тайма. Такое послевкусие после победы все равно есть.

Эта победа была случайной. «Ахмат» больше атаковал и имел больше возможностей. Мешков подарил «Спартаку» три очка. Он был обязан удалять Промеса. Все равно, если брать по игре, «Спартак» как находился в середине таблице, так там и находится. На большее они не тянут. Не знаю, чем занимается команда. Ее ждут большие перемены. Даже комментаторы заявляют в прямом эфире, что это последний матч Витории на «Открытие Арене». Ларссон жалуется на свои мышечные боли. Соболев в силу своей гопоты не может продолжать помогать команде в атаке. А кому тогда атаковать? Кто будет побеждать? Кем выигрывать?