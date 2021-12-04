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Шалимов: «Мы счастливы, что обыграли „Локомотив“»

вчера, 21:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мы рады, если не сказать, что счастливы, одержав победу на выезде против команды, у которой всего несколько поражений. Была тяжелейшая игра, но ребята молодцы, добились этой победы, взяли три очка. У нас травмированы все нападающие, плюс Бикфалви, который играл в основе последние матчи.

В том году тоже выигрывали 1:0 после перерыва, а потом сыграли неправильно. Важно было не отдавать мяч сопернику в простых ситуациях. Мы не говорим, что не надо было забивать «Локомотиву» второй – возможностей во втором тайме было много.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:23
Уралу пора подниматься в таблице
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 23:37
Началось падение Локомотива под откос.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:33
Локомотив проиграл сам себе.
ABir
ABir
вчера в 22:21
Молодцы, что доборолись и удержали победный счёт
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:46
Игорек должен спасибо сказать Рангнику!Локо Николича он бы не обыграл!
Землянин
Землянин
вчера в 21:44
Ещё бы, что попался такой локомотив, неединожды растасканый по частям и вновь сляпанный на скору руку. От добра добра не ищут, зачем менять, то что работает и приносит хороший результат
протон
протон
вчера в 21:39
По-моему болельщики Локо уходили из-за игры их команды а не из-за поддержки фанатов ЦСКА
Локомотив со своим бестолковым руководством и чертовым тренером -уже не тот локо!Понятно-понятно...Можно даже не надеяться на 3 место и о лиге конференций.Супер,че могу сказать.Беззубо!((((((
Рангник гений! Развалил Локомотив за 30 лямов
Команда Рангника на высоте, с приходом Гисдоля на пост главного тренера команды Локомотива, команда имеет 2 победы, 3 ничьи, 5 поражений, при этом за последние 6 матчей Локомотив не одержал ни одной победы.
На Локо Николича было интересно смотреть,Локо Гисдоля какой-то донный
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