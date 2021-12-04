Шалимов: «Мы счастливы, что обыграли „Локомотив“»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мы рады, если не сказать, что счастливы, одержав победу на выезде против команды, у которой всего несколько поражений. Была тяжелейшая игра, но ребята молодцы, добились этой победы, взяли три очка. У нас травмированы все нападающие, плюс Бикфалви, который играл в основе последние матчи.
В том году тоже выигрывали 1:0 после перерыва, а потом сыграли неправильно. Важно было не отдавать мяч сопернику в простых ситуациях. Мы не говорим, что не надо было забивать «Локомотиву» второй – возможностей во втором тайме было много.
Локомотив со своим бестолковым руководством и чертовым тренером -уже не тот локо!Понятно-понятно...Можно даже не надеяться на 3 место и о лиге конференций.Супер,че могу сказать.Беззубо!((((((
Рангник гений! Развалил Локомотив за 30 лямов
Команда Рангника на высоте, с приходом Гисдоля на пост главного тренера команды Локомотива, команда имеет 2 победы, 3 ничьи, 5 поражений, при этом за последние 6 матчей Локомотив не одержал ни одной победы.
На Локо Николича было интересно смотреть,Локо Гисдоля какой-то донный
Локомотив со своим бестолковым руководством и чертовым тренером -уже не тот локо!Понятно-понятно...Можно даже не надеяться на 3 место и о лиге конференций.Супер,че могу сказать.Беззубо!((((((
Рангник гений! Развалил Локомотив за 30 лямов
Команда Рангника на высоте, с приходом Гисдоля на пост главного тренера команды Локомотива, команда имеет 2 победы, 3 ничьи, 5 поражений, при этом за последние 6 матчей Локомотив не одержал ни одной победы.
На Локо Николича было интересно смотреть,Локо Гисдоля какой-то донный