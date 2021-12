Узбекская делегация посетила тренировочную базу «Ромы».

Цель визита — встреча с нападающим римлян Элдором Шомуродовым.

Любопытно, что наставник команды во время мероприятия нарядился в национальную узбекскую одежду, получив в подарок клинок.

Roma boss Jose Mourinho wearing a traditional Uzbek dress during the Uzbek delegation's visit to Trigoria today (via Corriere dello Sport). pic.twitter.com/b0SoH9e8ID