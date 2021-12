Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Данный мяч будет использоваться и на стадии плей-офф. Финал Лиги чемпионов состоится на домашней арене «Зенита» 28 мая 2022 года.

Revealed 🏆 The adidas Finale 22 Champions League match ball is inspired by the architecture of the Final host city Saint Petersburg 🔥 Available now at Pro:Direct Soccer 📲



